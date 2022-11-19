Названы продукты, разрушающие кишечник

Регулярное употребление ряда продуктов делает человека более восприимчивым к инфекциям.

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.

Об этом сообщает Focus.de.

По его словам, из-за неправильного питания на протяжении длительного времени могут возникнуть хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени.Гастроэнтеролог рекомендовал избегать простых и рафинированных сахаров, а также сократить в рационе выпечку, шоколад и мармелад.

Кроме того, он посоветовал ограничить потребление солонины, копчения, и колбасных изделий, так как они являются канцерогенными.

Вредными для кишечника также являются «плохие» жиры, которые содержатся в большом количестве в маргарине и майонезе.

При этом, защищают слизистую оболочку кишечника бананы, рыба, фруктовое пюре, вареный картофель и квашеная капуста. Эти продукты стоит включать в свой рацион как можно чаще.