Медики перечислили продукты, которые славятся своим антираковым эффектом

Медики уверены, что некоторые продукты могут подавлять процессы возникновения воспалений в организме, и снижать риск возникновения разных онкологических заболеваний. Их обязательно стоит включить в рацион.

Своим антираковым эффектом славятся ягоды, овощи и некоторые специи. Список продуктов, которые обязательно должны быть включены в еженедельное меню, составили медики и ученые.

Об этом пишет Страна здоровья.

Темные ягоды содержат в себе рекордное количество антиоксидантных веществ, которые эффективно борются с окислительным стрессом, что является предвестником развития опухолевых процессов.

Продукты с каротиноидами, содержащие ликопин и бета-каротин, оказывают антираковый эффект. Содержащийся в большом количестве в томатной пасте и томатном соке ликопин предотвращает рак простаты. А бета-каротин, которого много в абрикосах, тыкве и моркови, борется с клетками рака молочной железы и рака слизистых.

Крестоцветные овощи, такие как капуста и брокколи, также оказывают противовоспалительное и антираковые действия благодаря содержанию сульфорафана.

Продукты с клетчаткой считаются очень эффективными для защиты от рака толстого кишечника.

Продукты с витамином C, который поддерживает иммунную систему, также следует включать в рацион для профилактики рака (шиповник, квашеная капуста, болгарский перец, черная смородина).

Специи способны ингибировать микровоспаления, которые приводят к возникновению болезней сердца и сосудов, а также к онко. Специалисты рекомендуют такие антираковые приправы, как куркуму, базилик и шалфей.

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