Названы пять худших привычек натощак

Диетолог призвала не пить кофе и спиртное на голодный желудок, а также отказаться от жвачки.

Индийский диетолог Пуджа Махиджа перечислила пять привычек, которые вредны на голодный желудок.

Об этом информирует телекомпания NDTV.

Махиджа призвала отказаться от употребления чая и кофе сразу же после пробуждения. Чашка кофе может сильно повысить уровень кислотности в желудке, отметила она.

Также диетолог не советует пить на голодный желудок алкогольные напитки. По ее словам, спиртное без пищи очень быстро попадает в кровь и вызывает сильное опьянение.

Еще одна вредная привычка – жевательная резинка натощак. Она провоцирует выделение дополнительного количества желудочного сока, что негативно сказывается на слизистой оболочке пустого желудка, и может спровоцировать воспаление и язву.

Кроме того, она не рекомендует ходить за продуктами до еды. Согласно исследованиям, голодные люди не только покупают значительно больше продуктов, чем нужно, но и склонны выбирать более калорийную пищу.

Последний совет Махиджы – не вступать в споры на голодный желудок, так как у голодного человека понижен уровень сахара в крови и он более подвержен эмоциям. Перед решением важных вопросов лучше устроить здоровый перекус.