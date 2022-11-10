Названы пять неочевидных признаков рака молочной железы

Когда дело доходит до рака, раннее выявление имеет ключевое значение. Так у вас будет больше шансов на выживание.

Если вы обнаружите заболевание на ранних стадиях, у вас будет больше шансов на выживание.

Если вы заметили какой-либо из этих симптомов, описанных медпорталом HealthShots, запишитесь на прием к врачу уже сегодня!

Изменения формы или текстуры: если в одной из ваших грудей есть опухоль, есть вероятность, что будут значительные изменения формы или размера пораженной груди. Например, одна грудь может обвиснуть или стать больше другой. Если есть сморщивание кожи или ваша грудь начинает выглядеть красной и воспаленной, вам следует проверить ее.

Изменения сосков могут быть признаком рака молочной железы.

Припухлость в подмышечной впадине. Чаще всего женщины ищут припухлости в груди. Хотя это необходимо, вы не должны игнорировать опухоль вокруг ключицы или подмышки. Иногда эти комки обнаруживаются еще до того, как вы почувствуете комок в груди. Стоит обратиться за медицинской помощью, как только вы заметите этот симптом.

Вздутие живота. Женщины склонны легко «вздуваться». И хотя этот симптом легко не заметить, если он возникает при потере веса или кровотечении, это повод для беспокойства. Постоянное вздутие живота — явный признак рака. Посетите врача, чтобы узнать причину проблемы. Как только вы успешно обнаружите эти симптомы, ваш врач посоветует вам сделать маммографию. Женщинам всех возрастов рекомендуется регулярно осматривать свою грудь.

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