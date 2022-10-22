Названы пять обязательных вещей, которые нужно сделать, чтобы ваша печень была здоровой

Забота о печени обязательна. Определенные факторы, такие как возраст, генетика, диабет и ожирение, могут повлиять на здоровье вашей печени, но помните о своих привычках.

Медпортал HealthShots назвал пять вещей, которые нужно сделать, чтобы ваша печень была здоровой:

1. Увеличение физической активности путем добавления любой формы упражнений в течение 30 минут в ваш распорядок дня может помочь укрепить здоровье вашей печени и общее самочувствие. Физическая активность также рекомендуется для поддержания здорового веса, поскольку ожирение и избыточный вес могут способствовать повышению артериального давления и уровня холестерина, которые вредны для печени.

2. Заболевания, связанные со стрессом, становятся все более распространенными и могут сделать вас более склонными к сердечно-сосудистым заболеваниям. Стресс может привести к повышению артериального давления, что может привести к сердечному приступу. Управление стрессом может помочь здоровью нашей печени, поскольку негативное психическое здоровье связано с более высоким уровнем кортизола, что повышает риск заболевания печени. Таким образом, можно заниматься расслабляющими видами деятельности, такими как йога или медитативные практики, чтобы снять стресс.

3. Алкоголь и курение усугубляют состояние печеночной недостаточности. Крайне важно, чтобы люди с плохим здоровьем печени уменьшили потребление алкоголя и бросили курить. Делая более здоровый выбор, избегая употребления алкоголя и курения, вы можете уменьшить негативное воздействие как на печень, так и на общее состояние здоровья.

4. Своевременное лечение и контроль состояния здоровья, включая уровень холестерина, кровяное давление и диабет, может помочь снизить риск заболеваний печени. Проведение профилактических медицинских осмотров для выявления повышенного уровня холестерина, артериального давления и уровня сахара в крови должно помочь.

5. Ешьте налегке!

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