Названы пять шагов, чтобы избавиться от прыщей

Медпортал HeakthShots предложил 5 шагов, которые могут помочь вам вылечить это горе кожи.

Будьте нежны со своей кожей: чтобы бороться с прыщами, в первую очередь нужно быть максимально нежным. Не втирайте средства по уходу в кожу. Это только усугубит прыщи. Если ваша кожа жирная, потная или усталая, оставьте ее в покое. Держите руки подальше от лица, так как грязь с рук — это последнее, что нужно вашим прыщам!

Увлажняйте кожу: вопреки распространенному мнению, избегайте чрезмерной сушки кожи, чтобы предотвратить выработку кожного сала. Ваши сальные железы могут выделять чрезмерное количество кожного сала, чтобы компенсировать это, если поверхность вашей кожи слишком сухая и обезвоженная. Это может усугубить другие прыщи. Используйте легкий увлажняющий крем на основе геля, чтобы сохранить его сбалансированным и эластичным.

Чаще мойте волосы: это может показаться странным, и вы можете не поверить, что ваша кожа головы имеет какое-либо отношение к прыщам. Но грязная кожа головы играет важную роль. Чешуйки перхоти и грязь с кожи головы могут закупоривать поры на лбу, вызывая высыпания и прыщи на лбу. Избегайте использования средств для волос, содержащих ароматизаторы или консерванты, так как это может нанести вред вашей и без того чувствительной коже.

Используйте кислоту в своем уходе за кожей: не волнуйтесь, эти кислоты безопасны для кожи и помогают очистить ее. Выбирайте из салициловой кислоты, койевой кислоты и гликолевой кислоты, которые отлично подходят для лечения акне. Они не только стимулируют рост новых клеток кожи, но и помогают отшелушивать мертвые клетки кожи. Такая кислота также может лечить покраснение и воспаление кожи, склонной к акне. Не забудьте начать с низкой концентрации и повышать ее, чтобы не вызвать шок у кожи.

Используйте целебные ингредиенты для прыщей: втирайте в кожу, склонную к акне, успокаивающие ингредиенты, такие как каламин, аллантоин, ромашка, гибискус или витамин B3. Эти ингредиенты не только помогают коже быстрее заживать, они также успокаивают и успокаивают любое воспаление и облегчают раздражение.

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