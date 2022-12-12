Названы симптомы непереносимости алкоголя

Если вы чувствуете себя некомфортно и испытываете проблемы после выпивки, вам нужно следить за симптомами непереносимости алкоголя.

Аллергия на алкоголь – это токсическая реакция на алкоголь, точнее на этанол. Иногда ее называют чувствительностью к алкоголю или непереносимостью алкоголя.

Health Shots поговорили с диетологом Видхи Чавла из клиники Fisico, чтобы узнать о симптомах непереносимости алкоголя.

1. Покраснение лица

В тот момент, когда вы пьете алкоголь, ваше лицо может покраснеть. В крайних случаях это может привести к крапивнице, низкому кровяному давлению и т. д. Альдегиддегидрогеназа 2 — это фермент, который помогает расщеплять алкоголь, а образование большего количества ацетальдегида приводит к покраснению лица. Хотя это не вредно, это может быть предупреждающим знаком, ведущим к другим проблемам, таким как повышенный риск высокого кровяного давления и т. д.

2. Заложенность носа

Заложенность носа является довольно распространенным симптомом непереносимости алкоголя и может вызвать много беспокойства. Пиво и вино особенно содержат большое количество гистамина, что приводит к еще большей заложенности носа. Единственный способ избежать этого — уменьшить употребление алкоголя или полностью отказаться от него.

3. Тошнота и рвота

Кто-то, возможно, сталкивался с тем, что употребление небольшого количества алкоголя также может вызвать у вас тошноту, и это не очень хорошо. Этот симптом может длиться от нескольких часов до 48 часов в крайних случаях. Алкоголь увеличивает выработку желудочной кислоты, что может вызвать рвоту.

4. Диарея

Если вы страдаете от непереносимости алкоголя, ваш пищеварительный тракт уже чувствителен. Алкоголь может усилить раздражение, так как алкоголь приводит к увеличению выработки кислоты, а желудочно-кишечный тракт воспаляется, что приводит к диарее. Это может продолжаться от 1 до 3 дней. Важно, чтобы вы потребляли достаточное количество воды.

5. Обострение астмы

Алкоголь содержит чувствительные вещества, такие как гистамины, которые вызывают астму у людей. Если человек страдает от непереносимости алкоголя, поскольку ваше тело становится очень чувствительным, гистамин может привести к серьезным проблемам с дыханием и усугубить вашу астму.

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