Названы симптомы, предупреждающие о тромбах в ногах

Медики назвали симптомы, которые ни в коем случае нельзя пропускать. Ведь закупорка вены, при несвоевременно оказанной медицинской помощи, может обратиться необратимым некротическим изменением в нижней конечности.
Самыми яркими симптомами являются: покраснение кожи, болевые ощущения в икроножной мышце, малые отеки, жжение и тяжесть в нижних конечностях.
Очень часто люди, страдающие тромбофлебитом, обращаются к врачу после того, как заболевание уже начало прогрессировать: отеки по всей ноге, сильные боли в конечностях, а также появление синего оттенка в области тромба. Иногда нога даже начинает чернеть!
Поэтому следует серьезнее отнестись к данным симптомам, и при обнаружении их у себя, срочно обратиться к специалисту!
Врачи выделили 6 групп риска, которые наиболее подвержены тромбофлебиту. К ним относят:
Людей с преимущественно сидячим образом жизни;
Пациентов, перенесших операцию и вынужденных лежать в больничной палате, не вставая, довольно продолжительное время;
Больных с варикозом и густой кровью;
Беременных;
Людей, страдающих лишним весом;
Пожилых людей.
Если вы относитесь к одной из вышеупомянутых групп риска, то стоит обратиться на прием к лечащему врачу, чтобы болезнь быстрее обнаружили, а также посоветовали какие меры профилактики или лечения вам следует проводить.
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