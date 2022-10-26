Названы симптомы, предупреждающие о тромбах в ногах

Нередко тромбоз становится главной причиной летального исхода множества людей. Правда вот обнаружить тромб, особенно в нижних конечностях, сложно.

Медики назвали симптомы, которые ни в коем случае нельзя пропускать. Ведь закупорка вены, при несвоевременно оказанной медицинской помощи, может обратиться необратимым некротическим изменением в нижней конечности.

Самыми яркими симптомами являются: покраснение кожи, болевые ощущения в икроножной мышце, малые отеки, жжение и тяжесть в нижних конечностях.

Очень часто люди, страдающие тромбофлебитом, обращаются к врачу после того, как заболевание уже начало прогрессировать: отеки по всей ноге, сильные боли в конечностях, а также появление синего оттенка в области тромба. Иногда нога даже начинает чернеть!

Поэтому следует серьезнее отнестись к данным симптомам, и при обнаружении их у себя, срочно обратиться к специалисту!

Врачи выделили 6 групп риска, которые наиболее подвержены тромбофлебиту. К ним относят:

Людей с преимущественно сидячим образом жизни;

Пациентов, перенесших операцию и вынужденных лежать в больничной палате, не вставая, довольно продолжительное время;

Больных с варикозом и густой кровью;

Беременных;

Людей, страдающих лишним весом;

Пожилых людей.

Если вы относитесь к одной из вышеупомянутых групп риска, то стоит обратиться на прием к лечащему врачу, чтобы болезнь быстрее обнаружили, а также посоветовали какие меры профилактики или лечения вам следует проводить.

Также «Курсор» сообщал, что базилик признали эффективным средством для профилактики деменции.