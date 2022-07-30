Названы соки и коктейли, помогающие похудеть и избавляющие от токсинов

Эти соки будут творить чудеса. Они помогут избавиться от токсинов и похудеть.

Специалисты утверждают, что самый быстрый способ похудеть — регулярно есть фрукты и овощи. Домашние диетические соки могут стать развлечением. Простые в приготовлении, они также могут помочь избавиться от токсинов из организма.

Зеленый очищающий сок

Люди, борющиеся с проблемами пищеварительной системы, могут помочь себе такими соками. Зеленые очищающие соки отлично подходят для повторяющихся болей в животе, вздутия живота и общего дискомфорта.

Рецепт:

-2 зеленых огурца,

-2 антоновских яблока,

-1 лайм,

-1/2 стакана кориандра.

Сок для иммунитета

Рецепт:

-морковь,

-грейпфрут,

-апельсин,

-лимон,

-2 см свежего корня имбиря,

-2 см свежего корня куркумы.

Коктейль для очищения и похудения

-100 г брокколи,

-100 г ананаса,

-яблоко,

-петрушка,

-имбирь.

Кроме того, это доза значительной энергии. Он отлично подойдет вместо утреннего кофе.

Коктейль для очищения и похудения

-свекла,

-3 стебля сельдерея,

-100 г ананаса,

-яблоко.

Очищающий коктейль из петрушки

-1 яблоко,

-горсть петрушки,

-1 столовая ложка лимонного сока,

-100 мл минеральной, фильтрованной или кокосовой воды.

Этот коктейль очищает от токсинов, стимулируют обмен веществ, насыщают

витаминами и минералами, утоляют голод.

Сок сельдерея

Рецепт:

-4 стебля сельдерея,

-2 чайные ложки лимонного сока.

Сок сельдерея способствует снижению веса и успокаивает проблемы с кожей.

Ранее Курсор писал, что врачи назвали первые признаки закупорки кровеносных сосудов.