Названы соки и коктейли, помогающие похудеть и избавляющие от токсинов

19:16, Сегодня
Общество
томат сок фото
Фото: pixabay.com

Эти соки будут творить чудеса. Они помогут избавиться от токсинов и похудеть.

Специалисты утверждают, что самый быстрый способ похудеть — регулярно есть фрукты и овощи. Домашние диетические соки могут стать развлечением. Простые в приготовлении, они также могут помочь избавиться от токсинов из организма.

Зеленый очищающий сок

Люди, борющиеся с проблемами пищеварительной системы, могут помочь себе такими соками. Зеленые очищающие соки отлично подходят для повторяющихся болей в животе, вздутия живота и общего дискомфорта.

Рецепт:
-2 зеленых огурца,
-2 антоновских яблока,
-1 лайм,
-1/2 стакана кориандра.

Сок для иммунитета

Рецепт:
-морковь,
-грейпфрут,
-апельсин,
-лимон,
-2 см свежего корня имбиря,
-2 см свежего корня куркумы.

Коктейль для очищения и похудения

-100 г брокколи,
-100 г ананаса,
-яблоко,
-петрушка,
-имбирь.

Кроме того, это доза значительной энергии. Он отлично подойдет вместо утреннего кофе.

Коктейль для очищения и похудения

-свекла,
-3 стебля сельдерея,
-100 г ананаса,
-яблоко.

Очищающий коктейль из петрушки

-1 яблоко,
-горсть петрушки,
-1 столовая ложка лимонного сока,
-100 мл минеральной, фильтрованной или кокосовой воды.

Этот коктейль очищает от токсинов, стимулируют обмен веществ, насыщают
витаминами и минералами, утоляют голод.

Сок сельдерея

Рецепт:

-4 стебля сельдерея,
-2 чайные ложки лимонного сока.

Сок сельдерея способствует снижению веса и успокаивает проблемы с кожей.

Ранее Курсор писал, что врачи назвали первые признаки закупорки кровеносных сосудов.

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Автор материала:
Ирен Давид
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