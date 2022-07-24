Названы знаки Зодиака, которых ждут судьбоносные перемены на следующей неделе

В список попали Близнецы, Львы и Рыбы.

Близнецы

Близнецы в указанный период будут особенно красноречивыми. Они смогут привлечь внимание и коллег, и потенциальных партнеров. Очень вероятны те самые решающие встреча или знакомство, а, может быть, и просто разговор уже со знакомым человеком, который наконец-то сблизит. Звезды советуют реально оценивать свои силы и возможности, не прыгать выше головы, но и постараться не упустить шанс.

Лев

Для Львов следующая неделя будет ознаменована неожиданными изменениями. К ним лучше всего хотя бы морально подготовиться – принять сам факт, что изменения будут, и не противиться им. В какую же сторону жизнь повернет, также будет зависеть от внутреннего настроя Львов. Чтобы не наломать дров, астрологи рекомендуют действовать интуитивно и по зову сердца.

Рыбы

Рыб ждет не менее насыщенная неделя. Их резкими и сумасшедшими решениями будут удивлены даже самые близкие люди, которые знают, что иногда Рыбки выходят из равновесия. Конечно же, все это может быть чревато последствиями или же наоборот – вывести к долгожданному горизонту. Рецепт простой – поменьше придираться к себе и киснуть взаперти.