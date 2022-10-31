Не употребляйте после 40 лет: какие углеводы разрушают метаболизм

SheFinds.com связались с экспертами в области здравоохранения, чтобы узнать больше об одном распространенном типе углеводов, содержащихся во многих обработанных пищевых продуктах и ​​напитках, которых лучше избегать для здорового старения и получения оптимальной энергии. Читайте советы и предложения от доктора Даны Эллис Ханнес и доктора Мелиссы Моррис.

Абсолютно худший углевод: добавление сахара в обработанные продукты

Наименее полезный тип углеводов для людей старше 40 лет — это ультрапереработанные углеводы, которые часто встречаются в упакованных продуктах, таких как выпечка (подумайте о тарталетках, энергетических батончиках или хлебобулочных изделиях), объясняет Ханнес. Она отмечает, что причина того, что эти типы углеводов не очень хороши в любом возрасте, не говоря уже о старше 40 лет, заключается в том, что они «не дают никакой питательной пользы, они часто лишены витаминов и минералов, антиоксидантов и противовоспалительных соединений». По ее словам, это ужасно для обмена веществ, потому что «приводит к всплескам инсулина, повышению уровня ИФР-1, воспалительного маркера, и увеличивает риск хронических заболеваний и отложения (накопления жира) калорий в организме».

Моррис соглашается и говорит, что, по ее мнению, «худший тип углеводов для употребления в любом возрасте — это добавленный сахар», который содержится в сладких напитках, нездоровой пище, полуфабрикатах и ​​десертах. «Добавленные сахара просто добавляют дополнительные калории без многих полезных питательных веществ», — говорит она, и указывает, что слишком много добавленного сахара в рацион также может увеличить воспаление в организме. «Это влияет на иммунную систему и может увеличить риск многих хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет», — сказала она.

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