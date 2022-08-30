Немецкие ученые назвали препарат, продлевающий жизнь

При этом в позднем возрасте лекарство не настолько эффективно, как если использовать его в раннем возрасте, утверждают исследователи.

Немецкие ученые из Института биологии старения имени Макса Планка изучили препарат под названием рапамицин и заявили, что при правильном применении он может продлить жизнь. Медики используют его уже более 50 лет в качестве иммунодепрессанта для предотвращения отторжения органов.

Об этом пишет New Atlas.

Свой «молодильный» эффект он оказал на плодовых мушек, червей и мышей. Оказалось, что введение рапамицина мушкам в первые дни жизни настолько же эффективно, как и пожизненное введение препарата.

Однако его применение на более позднем периоде жизни не является столь же эффективным. А использование рапамицина в очень позднем возрасте и вовсе не дает результата.

Эксперты говорят, что полученные результаты свидетельствуют, что прием рапамицина в краткосрочный период в молодости способен значительно увеличить продолжительность жизни. Конечно, пока эксперименты сосредоточились на изучении плодовых мушек и мышей, но в перспективе результаты этого исследования могут быть применимы к людям.

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