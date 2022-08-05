Немецкие ученые рекомендуют пить воду от вареного картофеля: названы причины

Воду, в которой варят картофель, некоторые люди не выбрасывают, а используют для лечения различных заболеваний. И ученые подтверждают их правоту.

Ученые из Немецкого института питания называют картофельный бульон отваром Гиппократа и считают его универсальным средством.

Об этом пишет grodno24.

Так «картофельный отвар» отлично выводит из организма шлаки и очищает кишечник от слизи, помогает облегчить симптомы артрита. Регулярное употребление картофельного бульона помогает нормализовать артериальное давление, а при простуде следует подышать над бульоном, накрыв его полотенцем.

Правда, чтобы в картофельном бульоне сохранились все полезные вещества, его нужно правильно приготовить.

Картофель перед варкой очищать не нужно, так как в кожуре содержится до 50% от общего количества витаминов. Картофель нужно хорошо промыть и погрузить в кипяток. Эти секреты помогут приготовить настоящий лечебный напиток.

Противопоказания:

Картофельный отвар нельзя пить людям, страдающим сахарным диабетом, пониженным давлением и аллергией.

«Курсор» писал ранее, что в ходе исследования удалось установить, что если на губах возникает слишком много гранул Фордайса, то это может указывать на развитие гиперлипидемии. Или иными словами – в крови присутствует слишком много «плохого» холестерина.