Невролог рассказал про способы, которые помогут улучшить сон

Врач-невролог Виталий Осташко отметил, что очень важно научиться быстро засыпать и отдыхать достаточное время, чтобы полностью восстановиться.

Сон — важная составляющая нашего здоровья, потому что влияет как на физическое, так и на эмоциональное состояние человека. Врач-невролог Виталий Осташко рассказал, что нужно делать, чтобы улучшить свой ночной отдых.

Об этом сообщает Health.fakty.

По словам эксперта, нужно придерживаться определенного режима сна, в частности ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Это поможет организму восстановить силы и нормально функционировать каждый день.

Также стоит убедиться, что вам ничего не будет мешать. Сделайте так, чтобы в спальне было темно, не включайте гаджеты, обеспечьте себе комфортную температуру и удобную постель.

Если вам трудно уснуть или вы просыпаетесь ночью с чувством беспокойства, постарайтесь использовать кровать только для сна. Иначе ваш мозг приучается к тому, что ваша постель — не место для сна. Если хотите почитать, когда мучает бессонница, читайте в другой комнате.

Врач-невролог также не рекомендует употреблять стимулирующие напитки, например, кофе в ночное время или крепкий чай, а также алкоголь, потому что они будут мешать комфортному сну.

«Курсор» писал ранее, что врач Дарья Лебедева рассказала, что при попытке заснуть с включенными светом и телевизором нарушаются биологические ритмы человека.