Низкоуглеводная диета чрезвычайно губительна для сердца — врачи

Ограничение количества в рационе углеводов, которое предлагается некоторыми диетами, вредит здоровью. Все из-за того, что при таком питании люди начинают потреблять намного больше насыщенных жиров.

Популярная диета Аткинса, которая предполагает резкое понижение количества в рационе углеводов, повышает риск заболеваний сердца.

Это выяснили шведские ученые из Университета Умеа.

Употребление малого количества углеводов, по их данным, является следствием того, что человек начинает потреблять больше продуктов с повышенным содержанием насыщенных жиров. Как следствие, происходит повышение в крови уровня холестерина. Если придерживаться в течение 3-х лет низкоуглеводной диеты, эти показатели дойти могут до критической точки.

Ученые проанализировали данные о здоровье более 140 тысяч человек, которые были собраны с 1986 год по 2010 год. Данные эти включали сведения о массе тела, рационе, уровне холестерина всех участников. Выяснилось, что в 1990 годах улучшилось состояние здоровья шведов – связано это с рядом определенных правительственных мер, которые направлены на популяризацию здорового питания. В Швеции в 2004 г. стала очень популярна диета Аткинса, и спустя 3 года показатели ощутимо ухудшились. У немалого количества людей было зафиксировано резкое повышение холестерина и при этом отмечен риск сердечно-сосудистых болезней.

Исследователи выразили очень глубокую обеспокоенность этим фактом. По их мнению, реклама несбалансированных диет и благосклонность СМИ влияет на потребителей, а также ухудшает здоровье нации.

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