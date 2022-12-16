Норвежские ученые прогнозируют вспышку нового варианта Омикрон-коронавируса

Норвежские исследователи зафиксировали очередной вариант COVID-19, который может стать причиной новой волны заболеваний.

Институт общественного здоровья Норвегии (FHI) зафиксировал ранее распространение в стране нового варианта Омикрона BF.7. Это может стать причиной волны эпидемии со значительным количеством больных, считают эксперты.

Об этом сообщает NRK.

Параллельно с коронавирусом, исследователи прогнозируют рост заболеваемости гриппом, РСВ-инфекцией и коклюшем. Нагрузка на больницы, в том числе детские отделения, может быть большой, считают в FHI. И предупреждают, что такая тенденция ждет многие страны.

Пик волны заболеваемости придется на январь-февраль, а существенный рост числа больных — с декабря, считают специалисты.

Агентство призвало людей, которые заметили у себя симптомы респираторных заболеваний, оставаться дома до их исчезновения.

Вместе с тем, проблем с большим числом «тяжелых» пациентов в Норвегии не ожидают, поскольку большинство населения либо вакцинированы, либо переболели. Люди старшего возраста преимущественно получили бустерную дозу.

Ранее Курсор писал, что эксперты предупреждают о новом симптоме COVID-19, на который не обращают внимания. Возникает новый доминирующий симптом, и большинство людей ошибочно принимают его за обычную простуду.

Также ученые раскрыли механизм проникновения SARS-CoV-2 в кровеносные сосуды. Коронавирус заражает клетки респираторного эпителия, а затем распространяется в другие органы через кровеносные сосуды.