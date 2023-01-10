Новая мощная вспышка на Солнце вызвала проблемы на планете

Это уже второй сильнейший выброс энергии на нашей звезде.

В понедельник, 9 января, на Солнце произошел сильнейший выброс энергии с начала 2023 года. И он не остался незамеченным, как утверждают специалисты.

Ученые из Центра прогнозирования космической погоды выяснили, что солнечная вспышка принадлежит к самому сильному классу этих извержений на Солнце – классу Х. Но самое главное, что по мощности она принадлежит к классу Х1.9. Это не самый масштабный выброс энергии в этом классе, но ученые ожидают, что солнечное пятно повернется полностью к Земле уже на этой неделе и в нем могут появиться еще более мощные вспышки.

Согласно заявлению американских ученых, огромный энергетический выброс стал причиной очень сильного, хотя и кратковременного отключения радиосвязи в некоторых частях Южной Америки, Центральной Америки и Тихого океана.

Вспышки на Солнце, которые представляют собой невероятно мощный выброс энергии, появляются в солнечных пятнах из-за изменений в расположении силовых линий магнитного поля нашей звезды. Очень часто такие взрывы сопровождаются выбросами гигантских потоков плазмы, но в этот раз такого события не произошло.

Тем не менее извержения на Солнце будут продолжаться и дальше, считают ученые, особенно это касается солнечного пятна AR3184, и они могут сопровождаться выбросами плазмы или корональными выбросами массы.

В основном на Солнце происходят вспышки классов A, B или C, но все чаще на нашей звезде появляются вспышки класса М и теперь пришла очередь для вспышек класса Х. А это самые мощные выбросы энергии из возможных.

«Курсор» писал ранее, что однажды Солнце, единственная звезда Солнечной системы, будет вынуждено уничтожить множество планет, среди которых будет Земля.