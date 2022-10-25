Новая премьер Италии впервые обратилась к парламенту: главные месседжи

По словам Джорджи Мелони, новое правительство Италии столкнулось с одними из самых сложных вызовов со времен Второй мировой войны, и ее экономика погрузится в рецессию в 2023 году.

Италия «будет продолжать быть надежным партнером НАТО в поддержке Украины» и не подвергнется энергетическому шантажу президента россии владимира путина*.

Об этом заявила новый премьер-министр Италии Джоржа Мелони в первом обращении к парламенту, сообщает DW.

«Если поддаться энергетическому шантажу путина — это не решит проблему, а лишь усугубит ее, открыв путь для дальнейших требований и шантажа», — подчеркнула Мелони.

Она добавила, что если сейчас пойти на уступки президенту рф – в будущем цены на энергоносители могут вырасти еще больше, чем в последние месяцы.

Мелони отметила, что новое правительство Италии столкнулось с одними из самых сложных вызовов со времен Второй мировой войны, и ее экономика погрузится в рецессию в 2023 году. В частности, правительству придется потратить значительные средства на сдерживание влияния энергетического кризиса, в том числе на поддержку населения и бизнеса, пострадавших от него, поэтому в бюджете на 2023 год придется отложить некоторые ожидаемые расходы.

Мелони также пообещала, что коалиция обеспечит сохранение в государственной собственности основной инфраструктуры, такой как автострады и аэропорты, а также обеспечит постепенное снижение налогов и уменьшение бюрократии.

Ранее Мэлони уже предупредила партнеров по коалиции, что любая партия, которая не соглашается с ее внешнеполитической позицией – проевропейской и пронатовской – не должна присоединяться к правительству.

Таким образом, она прокомментировала обнародованные в СМИ аудиозаписи, на которых ее партнер по коалиции, лидер партии «Вперед, Италия» и бывший премьер Сильвио Берлускони заявил, что возобновил связи с путиным, а также раскритиковал Запад за предоставление Украине финансовой и военной помощи.

Как сообщал Курсор, 22 октября, в субботу, председателя партии «Братья Италии» Джорджу Мелони привели к присяге в качестве нового премьер-министра Италии.

Ранее мы рассказывали, что ожидает еврейская община от Джорджи Мелони, нового премьер-министра Италии.