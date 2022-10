Джорджа Мелони стала новым премьер-министром Италии

22 октября, в субботу, председателя партии «Братья Италии» Джорджу Мелони привели к присяге в качестве нового премьер-министра Италии.

Об этом сообщает Rai News.

Перед этим в пятницу, 21 октября, президент Италии Серджо Маттарелла официально поручил Мелони сформировать коалиционное правительство Италии. Она это сделала и объявила имена всех 24 министров.

На утренней встрече Мелони была вместе с двумя потенциальными партнерами по будущей коалиции – лидером правопопулистской «Лиги» Маттео Сальвини и бывшим премьером Сильвио Берлускони. В течение 11-минутной встречи председатель партии «Братья Италии» Джорджу Мелони заверила Матареллу, что в коалиции правых и ультраправых партий единодушно придерживаются точки зрения, что главой итальянского правительства должна стать именно Мелони.

NOW — Giorgia Meloni sworn in as first woman Italian premier. pic.twitter.com/hiyCWi0kaS

— Disclose.tv (@disclosetv) October 22, 2022