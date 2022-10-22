Джорджа Мелони стала новым премьер-министром Италии

Политик сформировала коалиционное правительство и объявила имена всех 24 министров.

22 октября, в субботу, председателя партии «Братья Италии» Джорджу Мелони привели к присяге в качестве нового премьер-министра Италии.

Об этом сообщает Rai News.

Перед этим в пятницу, 21 октября, президент Италии Серджо Маттарелла официально поручил Мелони сформировать коалиционное правительство Италии. Она это сделала и объявила имена всех 24 министров.

На утренней встрече Мелони была вместе с двумя потенциальными партнерами по будущей коалиции – лидером правопопулистской «Лиги» Маттео Сальвини и бывшим премьером Сильвио Берлускони. В течение 11-минутной встречи председатель партии «Братья Италии» Джорджу Мелони заверила Матареллу, что в коалиции правых и ультраправых партий единодушно придерживаются точки зрения, что главой итальянского правительства должна стать именно Мелони.

NOW — Giorgia Meloni sworn in as first woman Italian premier. pic.twitter.com/hiyCWi0kaS — Disclose.tv (@disclosetv) October 22, 2022

В новое правительство входят три партии: помимо «Братьев Италии», это «Лига» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия!», официальной главой которой является Антонио Таяни, а неофициальной –Сильвио Берлускони. Сальвини и Таяни стали вице-премьерами. Таяни также получил должность министра иностранных дел, а Сальвини – министра инфраструктуры.

Главой МВД стал Маттео Пьянтедози – сторонник Сальвини и борец против нелегальной иммиграции, Министром юстиции – Карло Нордио (партия «Братья Италии»), Минобороны – Гуидо Крозетто («Братья Италии»), Министерство экономики – Джанкарло Джорджетти («Лига»), министерство экономического развития – Адольфо Урсо («Братья Италии»), а министерство энергетики – Паоло Дзангрилло («Вперед, Италия!»).

Отметим, что «Братья Италии» является итальянской правой политической партией, созданной 21 декабря в 2012 году по инициативе сторонников Иньяцио Ла Русса, Джорджи Мелони и Гвидо Крозетто, вышедших из «Народа свободы». До 3 декабря 2017 года она называлась «Национальный альянс».

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