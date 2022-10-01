Новая премьер-министр Италии: что ожидает еврейская община от Джорджи Мелони

В стране может появиться самое правое правительство со времен Второй мировой войны, в которой Италия была самым верным союзником Гитлера в Европе.

Успех партии Джорджи Мелони «Братья Италии» на национальных выборах означает, что в стране может появиться самое правое правительство со времен Второй мировой войны, в которой Италия была самым верным союзником Гитлера в Европе.

Об этом пишет 7Kanal.

Отмечается, что эта перспектива обеспокоила многих итальянских евреев, даже несмотря на то, что некоторые из их лидеров, похоже, заняли выжидательную позицию по отношению к руководству Мелони, воздерживаясь от публичных заявлений о результатах.

«Столкнувшись с перспективой премьер-министра, связанного с партией, которая идеологически является наследницей Итальянского социального движения, значительная часть итальянских евреев обеспокоена», — сказал агентству Jewish Telegraphic президент Итальянской еврейской молодежной группы Давид Фиорентини.

В качестве причин для беспокойства он привел «напыщенный тон партии», «неудачные эпизоды на местном уровне» и прошлогодние разоблачения того, что партийные лидеры были тесно связаны с осужденным фашистом и его последователями.

«Пока партия не дистанцируется от этих факторов, вполне естественно, что многие евреи не чувствуют себя спокойно», — сказал Фиорентини.

Партия может похвастаться некоторыми еврейскими сторонниками и членами. Так, одна из новоизбранных членов парламента от партии — Эстер Миели, бывшая представитель еврейской общины Рима и внучка пережившего Холокост, вместе с которым она написала книгу о его выживании в Освенциме. По ее словам, «каждый кандидат представляет себя, а не сообщество, к которому он принадлежит».

Стефано Хезурум, писатель и бывший член правления еврейской общины Милана, сказал, что некоторые итальянские евреи готовы игнорировать тот факт, что ультраправые лидеры «фашисты по своей сути», сосредоточив внимание на том, что их партии защищают Израиль.

«Для этих избирателей важно то, что (крайне правые партии — прим. ред.) заявляют, что они безоговорочно поддерживают Израиль», — сказал Джезурум.

Мелони посетила Яд ва-Шем, израильский мемориал и музей Холокоста, в 2009 году, когда работала министром по делам молодежи в последнем правительстве Сильвио Берлускони. В недавнем интервью израильской газете «Исраэль Хайом» она назвала этот визит «переживанием, потрясающим совесть». При этом Мелони говорит, что она полностью привержена безопасности Израиля.

«Израиль представляет собой единственную полноценную демократию на всем Ближнем Востоке, и мы безоговорочно защищаем его право на существование и жизнь в безопасности. Я считаю, что существование Государства Израиль жизненно важно, и «Братья Италии» приложат все усилия, чтобы инвестировать в более тесное сотрудничество между нашими странами», — говорит новая премьер-министр.

Однако Мелони не всегда изображала себя стойким сторонником Израиля. Так, в 2014 году она похвалила «Хизбаллу», террористическую группировку, базирующуюся в Ливане, которая часто нападает на Израиль, за защиту тамошних христиан. Она также сетовала на «еще одну резню детей в Газе» в том же году в социальных сетях.

На данный момент немногие итальянские еврейские лидеры говорят о результатах выборов. Некоторые из них, в том числе президент еврейской общины Рима Рут Дурегелло и президент еврейской общины Турина Дарио Дизеньи, отказались от комментариев.

В тор же время Ноэми ди Сеньи, президент Союза итальянских еврейских общин, обратилась с призывом к победителям надвигающихся выборов. В частности, она напомнила, что число итальянских евреев оценивается примерно в 24 000 человек, большинство из которых сосредоточено в общинах Рима и Милана.

«Память о Катастрофе, ответственность фашизма и существование Израиля как света среди народов — одно и то же; это не отдельные вопросы, которые можно обсуждать так, как если бы остальные были излишними или их можно было бы отрицать. Если нашими ценностями пренебрегают из-за отсутствия интереса или в интересах отдельных лиц или интересов конкретной стороны, риск действительно высок. Недостаточно будет сказать «посмотрим» и «будем надеяться», — отметила ди Сеньи.

Как сообщал Курсор, глава партии «Братья Италии» Джорджа Мелони в прошлом позитивно высказывалась в адрес Ирана, ливанской террористической организации Хизбалла и других союзников сирийского президента Башара Асада.

Также Курсор информировал о том, что министр внутренних дел Айелет Шакед опубликовала видеообращение, в котором поздравила ультраправого политика Джорджу Мелони после ее избрания премьер-министром Италии.