Нутрициолог перечислила продукты, продлевающие молодость

«Эликсира молодости», к сожалению, не существует, но есть продукты, употребление которых помогает замедлить старение организма и улучшает общее самочувствие.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала нутрициолог Юлия Хелсблог.

«Чтобы кожа сохраняла шелковистость и эластичность, нужно усиленно работать, а если генетика так себе, нужно работать вдвойне. К счастью, есть волшебные продукты, которые помогают нам в погоне за молодостью», – отметила врач.

Грецкий орех – контролирует уровень холестерина и помогает работе мозга.

Омега-3 (лосось) – снижает риск сердечно сосудистых-заболеваний.

Оливковое масло.

Черника – один из лучших антиоксидантов.

Шпинат.

Зеленый чай.

Томаты.

Красный сладкий перец.

Брокколи.

Горький шоколад.

Еще важные правила:

Тщательное пережевывание.

Предпочтение запеканию или приготовлению еды на пару.

Разнообразие в питании.

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