Нутрициолог перечислила продукты, продлевающие молодость

«Эликсира молодости», к сожалению, не существует, но есть продукты, употребление которых помогает замедлить старение организма и улучшает общее самочувствие.
Об этом на своей странице в Instagram рассказала нутрициолог Юлия Хелсблог.
«Чтобы кожа сохраняла шелковистость и эластичность, нужно усиленно работать, а если генетика так себе, нужно работать вдвойне. К счастью, есть волшебные продукты, которые помогают нам в погоне за молодостью», – отметила врач.
- Грецкий орех – контролирует уровень холестерина и помогает работе мозга.
- Омега-3 (лосось) – снижает риск сердечно сосудистых-заболеваний.
- Оливковое масло.
- Черника – один из лучших антиоксидантов.
- Шпинат.
- Зеленый чай.
- Томаты.
- Красный сладкий перец.
- Брокколи.
- Горький шоколад.
Еще важные правила:
- Тщательное пережевывание.
- Предпочтение запеканию или приготовлению еды на пару.
- Разнообразие в питании.
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