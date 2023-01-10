Нутрициолог перечислила продукты, продлевающие молодость

15:33, Сегодня
Общество
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Фото: canva.com

Эти продукты содержат большое количество витаминов и ценных веществ.

«Эликсира молодости», к сожалению, не существует, но есть продукты, употребление которых помогает замедлить старение организма и улучшает общее самочувствие.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала нутрициолог Юлия Хелсблог.

«Чтобы кожа сохраняла шелковистость и эластичность, нужно усиленно работать, а если генетика так себе, нужно работать вдвойне. К счастью, есть волшебные продукты, которые помогают нам в погоне за молодостью», – отметила врач.

  • Грецкий орех – контролирует уровень холестерина и помогает работе мозга.
  • Омега-3 (лосось) – снижает риск сердечно сосудистых-заболеваний.
  • Оливковое масло.
  • Черника – один из лучших антиоксидантов.
  • Шпинат.
  • Зеленый чай.
  • Томаты.
  • Красный сладкий перец.
  • Брокколи.
  • Горький шоколад.

Еще важные правила:

  • Тщательное пережевывание.
  • Предпочтение запеканию или приготовлению еды на пару.
  • Разнообразие в питании.

«Курсор» писал ранее, что образ жизни, в частности питание очень серьезно влияет на здоровье человека поэтому если вы хотите дожить до 100-летнего возраста, необходимо пересмотреть рацион. Диетолог Лора Филиппова рассказала про основные принципы «диеты долгожителей».

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