Врач назвала основные принципы «диеты долгожителей»

Есть продукты, на которые с возрастом нужно обратить особое внимание.

Образ жизни, в частности питание очень серьезно влияет на здоровье человека, поэтому, если вы хотите дожить до 100-летнего возраста, необходимо пересмотреть рацион.

Диетолог Лора Филиппова на своей странице в Instagram рассказала про основные принципы «диеты долгожителей».

По ее словам, с возрастом наш метаболизм замедляется, поэтому калорийность рацион необходимо снизить, но с сохранением пищевой ценности. Также желательно свести к минимуму красное мясо в меню, в идеале употребляйте не более 300 г на 7-14 дней.

Организм важно обогащать магнием, поэтому добавляйте в рацион гречку, чечевицу, орехи, а еще микроэлемент можно получать в виде добавок. Но их прием стоит согласовать с врачом.

Помимо этого, в меню должны присутствовать синие ягоды, зелень и зеленые листовые овощи. Из специй лучше всего подойдет куркума. А сливочное масло лучше заменить растительным.

«Курсор» писал ранее, что исследователи провели обширное исследование геномов людей старше 100 лет и выделили ключевые особенности, позволившие организму прожить больше столетия.

Еще мы писали, что ученые провели исследование и выяснили, что люди-долгожители обычно не употребляют некоторые продукты. В частности, вредные продукты могут вызывать опасные болезни и тем самым сократить жизнь.