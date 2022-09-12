Нутрициолог рассказала, что может спровоцировать выпадение волос

Нутрициолог Анна Читанава рассказала, что волосы могут выпадать из-за неправильного питания и отметила, какие продукты в рационе следует ограничить.

Многие люди сталкиваются с проблемой выпадения волос и возникнуть она может по разным причинам, например, из-за гормонального сбоя, стресса или же в результате злоупотребления сладостей и кофеиносодержащих напитков.

Об этом рассказала врач-нутрициолог Анна Читанава, передает stolica-s.

Специалист отметила, что спровоцировать проблему может дефицит нутриентов. Качество волос, ногтей, а также состояние кожи зависят от количества потребляемого белка. Медики рекомендуют для ее устранения ввести в рацион мясо, яйца и рыбу.

Если причина выпадения волос кроется в высоком уровне гормона дигидротестостерона, следует вспомнить о важности жиров. Они содержатся в жирных сортах рыбы, растительных маслах и сливочном масле.

Помимо этого, на состояние волос влияют витамины группы В, селен, цинк и железо. Обеспечить последний элемент помогут печень, красное мясо и субпродукты, а также бобовые и натуральный черный шоколад.

«Курсор» писал ранее, что при выпадении волос из-за гормональных изменений может помочь простое аптечное средство.

Еще мы писали, что с проблемой выпадения волос сталкиваются как женщины, так и мужчины. И решить ее можно, пересмотрев свой рацион питания. Врач-невролог Дмитрий Шубин рассказала, какие продукты стоит употреблять, чтобы сделать волосы более сильными и здоровыми.