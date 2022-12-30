Обнаружен организм, который поедает вирусы

12:19, Сегодня
Общество
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Фото: pixabay.com

Растения, мясо, водоросли, насекомые и бактерии потребляются разными существами, но теперь ученые обнаружили в ихи меню кое-что новое — вирусы.

Так как вирусы встречаются абсолютно везде, неизбежно, что организмы будут потреблять их случайно. Но исследователь Джон ДеЛонг из Университета Небраски-Линкольн хотел выяснить, активно ли какие-либо микробы поедают вирусы, и может ли такая диета поддерживать физиологический рост особей и рост населения в сообществе.

Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Они состоят из действительно хороших материалов: нуклеиновых кислот, большого количества азота и фосфора. се должно хотеть их съесть. Так много вещей съедят все, до чего смогут дотянуться. Наверняка кто-нибудь научился бы есть это действительно хорошее сырье», — сказал Делонг.

Чтобы проверить гипотезу, Делонг и его команда собрали образцы воды из пруда, выделили разные микробы, а затем добавили большое количество хлоровируса, пресноводного обитателя, поражающего зеленые водоросли. В течение следующих нескольких дней команда отслеживала размер популяции вирусов и других микробов, чтобы увидеть, поедают ли последние первые.

Выяснилось, что один конкретный микроб, похоже, перекусывал вирусами — инфузория, известная как Halteria. В пробах воды, где не было другого источника пищи для инфузорий, популяции Halteria выросли примерно в 15 раз в течение двух дней, а уровень хлоровируса снизился в 100 раз. В контрольных образцах без вируса галтерии вообще не росли.

В последующих тестах команда пометила ДНК хлоровируса флуоресцентным красителем и обнаружила, что клетки хальтерии вскоре начали светиться. Это помогло подтвердить, что Halteria действительно потребляла вирус.

Эти эксперименты показывают, что недавно придуманный термин «вировоядные» теперь может занять свое место среди травоядных, плотоядных и др., а Halteria стала первым известным вировором.

Ученые планируют продолжить изучение этого явления, включая его влияние на пищевые сети и более крупные системы, такие как углеродный цикл.

Ранее Курсор писал, что израильские ученые обнаружили 100 тысяч новых типов вирусов. Эксперты рассказали, чем может помочь это научное открытие.

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