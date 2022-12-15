Ученые обнаружили действенный способ омолодить сердце

На восстановление стволовых клеток позитивно влияют физические нагрузки, потому людям в возрасте они жизненно необходимы.

В Медицинской школе Стэнфорда ученые доказали, что физическая активность восстанавливает мышцы сердца.

Об этом сообщается в журнале Nature Metabolism.

Исследователи провели эксперимент с участием лабораторных мышей. В нем были задействованы грызуны возрастом 20 и 3-4 месяца, что эквивалентно 60-70 годам и 20-30 годам у людей.

Мыши из старшей группы, которые имели доступ к беговому колесу, пробегали за ночь до 5 километров, а молодые — до 10 километров. При этом ученые вскоре заметили, что мышцы сердца после такой нагрузки начали лучше восстанавливаться, но только у старых мышей.

Ученые связывают этот эффект с омоложением мышечных стволовых клеток. Они отвечают за восстановление поврежденных тканей, и теряют свои функции с возрастом. Ученые говорят, что такое открытие позволит в будущем более эффективно предотвращать болезни сердца и позволит оздоравливать этот орган у людей в возрасте. Однако, прежде чем это произойдет, эксперты потребуется провести ряд дополнительных исследований.

Кроме этого, Курсор писал, что медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.

Напомним, что эксперты назвали утренние привычки, которые приближают смерть.