Очереди удлиняются: в каких городах Израиля сложнее всего попасть к врачу

Система здравоохранения в Израиле серьезно загружена, поэтому очереди к врачам становятся длиннее, особенно по сравнению с показателями 2019 года. Минздрав поделился отчетом, в котором указано, сколько гражданам приходится ждать, чтобы попасть на прием, и в каких городах картина наиболее плачевная.

Об этом сообщает издание «НЭП».

По сравнению с 2019 годом очереди заметно удлинились, особенно к специалистам пяти профессий: дерматологу, ортопеду, гинекологу, окулисту и отоларингологу. Если 3,5 года назад очередь к дерматологу гражданам приходилось ждать в среднем 20 дней, то сейчас 33 дня.

Отмечается, что очереди к врачам становятся все длиннее и это уже стало тенденцией, плюс ко всему, минздрав опубликовал усредненные данные, то есть, в некоторых случаях своего приема приходится ждать месяц, а то и больше.

Печальная картина наблюдается в Димоне, Йерухаме и окрестным поселкам, где очередь к ортопеду составляет 72 дня, что в 4 раза больше, чем в среднем по всей стране. В Беэр-Шеве средняя продолжительность ожидания своего приема становит 55 дней. В Ашкелоне встречи с врачом-ортопедом приходится ждать 47 дней.

Средняя продолжительность очереди к дерматологу в Тель-Авиве составляет 22 дня, в Ашкелоне — 19 дней, в Холоне — 18 дней. Прием у гинеколога жителям Иерусалима, Петах-Тикве и Ашдода приходится ждать 25 дней. А в некоторых днях ближайшая очередь может затянуться в этих регионах и на 80 дней. На севере страны в этом плане картина более благоприятная, например, в Кармиэле на прием к гинекологу можно попасть через 6 дней.

«Курсор» писал ранее, что минздрав представил рейтинг лучших и худших больниц Израиля.