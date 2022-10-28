Очищенные частицы песка могут помочь в борьбе с ожирением — ученые

Ученые заявили, что пористые частицы кремнезема, сделанные из очищенного песка, однажды могут сыграть роль в борьбе с ожирением.

Прошлые клинические испытания уже дали многообещающие результаты, но фактический механизм снижения веса, лежащий в основе потенциального лечения, плохо изучен. Чтобы отсеять ключевые переменные, ученые протестировали различные размеры и формы кремнезема в моделировании человеческого кишечника после обильной еды.

Исследование было опубликовано в Pharmaceutics.

Результаты подтверждают идею о том, что пористый кремнезем может «препятствовать процессам пищеварения», которые обычно запускаются ферментами, расщепляющими жир, холестерин, крахмалы и сахара в желудке и кишечнике. Более того, размер вводимых наночастиц, по-видимому, определяет степень подавления пищеварительной активности.

Авторы признают, что их модель слишком проста, чтобы идеально имитировать сложность человеческого кишечника во время пищеварения, но, учитывая этику, связанную с клиническими испытаниями на людях, моделирование кишечника и модели на животных ближе, чем исследователи могли бы получить в противном случае.

В отличие от других моделей кишечника человека, эта новая учитывает как переваривание жиров, так и переваривание углеводов. Авторы также проанализировали степень всасывания органических веществ в желудочно-кишечном тракте. Ученые отметили, что вполне возможно, что пористый кремнезем вызывает снижение веса и другими способами, но новые результаты дают дополнительные исследования с более надежной отправной точкой.

В 2014 году исследователи обнаружили, что мыши на диете с высоким содержанием жиров прибавляют в весе значительно меньше, когда им дают наночастицы пористого кремнезема (MSP). Их общий процент жира в организме также был снижен. Тем не менее, этот эффект, по-видимому, основан на относительном размере используемых частиц кремнезема. В конечном итоге более крупные частицы оказались более эффективными.

Последующие исследования на мышах подтвердили эти результаты. Правильный размер и форма частиц пористого кремнезема, по-видимому, определяли способность мыши переваривать пищу в тонком кишечнике.

В 2020 году первые клинические данные о 10 здоровых людях с ожирением показали, что MSP могут снижать уровни глюкозы и холестерина в крови, которые являются известными факторами риска метаболических и сердечно-сосудистых осложнений. Более того, лечение не вызывало никакого дискомфорта в животе или изменений в работе кишечника.

Ученые заявили, что идеальными образцами кремнезема были микрочастицы кремнезема с шириной пор от 6 до 10 нанометров. Эти размеры, по-видимому, лучше всего ингибируют исследованные ферменты. Они добавили, что для повторения этих результатов потребуются дальнейшие исследования на животных моделях. Возможно, после этого предложенный механизм можно будет проверить в клинических испытаниях на людях.

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