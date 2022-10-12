Как уровень сахара в крови может повлиять на ваш сон

Уровень сахара в крови относится к количеству глюкозы, присутствующей в вашем организме, которая поступает из пищи, которую вы потребляете. Глюкоза является основным источником энергии для клеток организма. Важно, чтобы уровень сахара в крови находился под контролем, а это значит, что он не должен быть ни слишком высоким, ни низким.

По данным CDC США, уровень сахара в крови натощак 99 мг/дл или ниже является нормальным, от 100 до 125 мг/дл указывает на преддиабет, а 126 мг/дл или выше указывает на диабет. Уровень сахара в крови за пределами целевого диапазона также может увеличить риск серьезных проблем со здоровьем, таких как болезни сердца, потеря зрения и заболевания почек.

Лишение сна является серьезной причиной для беспокойства, которое может неблагоприятно повлиять на уровень сахара в крови.

Вот несколько естественных способов улучшить сон и отрегулировать уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом, которые более склонны к колебаниям уровня сахара в крови. В случае высокого или низкого уровня сахара в крови необходимо проконсультироваться с врачом.

Диетические модификации

Здоровая и питательная диета важна для предотвращения высокого или низкого уровня сахара в крови. Вы должны ограничить потребление углеводов в своем рационе, чтобы регулировать уровень инсулина.

Уменьшить стресс

Можно с уверенностью сказать, что 100-процентного спасения от стресса не существует. Но это не означает, что вы должны сдаться и позволить стрессу поглотить вас и разрушить ваше физическое и психическое здоровье. Противодействуете и снижайте уровень стресса до минимума.

Сон необходим для снижения стресса, а снижение стресса необходимо для качественного сна. Некоторые другие способы добиться этого включают быструю ходьбу в течение 30-40 минут каждый день, бег, занятия йогой и медитацией, глубокое дыхание и практику осознанности. Выделите время, чтобы заняться интересными для вас расслабляющими делами, такими как уход за кожей, чтение книги или рисование.

Управление весом

По мере увеличения вашего веса уровень сахара в крови также увеличивается. Если у вас избыточный вес или ожирение, а также высокий уровень сахара в крови, важно сбросить лишний вес. Исследование показало, что потеря 1 кг может снизить артериальное давление примерно на 1 мм рт.

Регулярный контроль уровня сахара в крови

Регулярная проверка уровня сахара в крови может помочь людям с диабетом или преддиабетом понять, какие продукты, лекарства или физические нагрузки могут повлиять на их уровень сахара в крови. Эта информация может помочь составить лучший план лечения диабета и предотвратить осложнения диабета, такие как сердечный приступ, инсульт, заболевание почек, слепота и ампутация. Проконсультируйтесь с врачом о том, когда и как часто проверять уровень сахара в крови.

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