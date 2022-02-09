Около 40 спутников Starlink сошли с орбиты в результате геомагнитной бури

Большинство из запущенных 3 февраля 49 спутников Starlink вскоре сойдут или уже сошли с низкой околоземной орбиты и сгорят, так как на следующий после запуска день случилась небольшая геомагнитная буря, повлиявшая на процедуру выведения аппаратов на орбиту.

Сообщается, что «космическая погода» резко негативно повлияла на планы американского миллиардера Илона Маска по скорейшему запуску системы Starlink — около 40 спутников уже сошли или скоро сойдут с орбиты в результате геомагнитной бури.

Об это сообщает пресс-служба «SpaceX».

Как объяснили специалисты компании, такие магнитные возмущения «вызывают нагревание атмосферы и увеличение ее плотности» на высотах, где происходит первоначальное развертывание спутников.

Таким образом план по разворачивании сети спутников для обеспечения интернета по всему миру в очередной раз столкнулся с трудностями, на этот раз в виде проявления геомагнитной аномалии.

«Фактически бортовой GPS решил, что скорость наращивания и сила шторма привели к тому, что атмосферное торможение возросло на 50% по сравнению с предыдущими запусками», — отметили в SpaceX.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые выяснили, как на Сатурне создаются необычные полярные сияния.

Ученые из Англии изучили с помощью Обсерватории Кека на Гавайях ионосферу Сатурна, которая находится ниже магнитосферы. Как оказалось, большинство полярных сияний на Сатурне создают вихри.

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