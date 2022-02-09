Около 40 спутников Starlink сошли с орбиты в результате геомагнитной бури

Сообщается, что «космическая погода» резко негативно повлияла на планы американского миллиардера Илона Маска по скорейшему запуску системы Starlink — около 40 спутников уже сошли или скоро сойдут с орбиты в результате геомагнитной бури.
Об это сообщает пресс-служба «SpaceX».
Как объяснили специалисты компании, такие магнитные возмущения «вызывают нагревание атмосферы и увеличение ее плотности» на высотах, где происходит первоначальное развертывание спутников.
Таким образом план по разворачивании сети спутников для обеспечения интернета по всему миру в очередной раз столкнулся с трудностями, на этот раз в виде проявления геомагнитной аномалии.
«Фактически бортовой GPS решил, что скорость наращивания и сила шторма привели к тому, что атмосферное торможение возросло на 50% по сравнению с предыдущими запусками», — отметили в SpaceX.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые выяснили, как на Сатурне создаются необычные полярные сияния.
Ученые из Англии изучили с помощью Обсерватории Кека на Гавайях ионосферу Сатурна, которая находится ниже магнитосферы. Как оказалось, большинство полярных сияний на Сатурне создают вихри.
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