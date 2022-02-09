Ученые выяснили, как на Сатурне создаются необычные полярные сияния

Ученые из Англии изучили с помощью Обсерватории Кека на Гавайях ионосферу Сатурна, которая находится ниже магнитосферы и ее внутренние потоки. Как оказалось, большинство полярных сияний на Сатурне создают вихри.

Ученые из Лестерского университета выявили, что многие из полярных сияний на Сатурне создаются масштабными ветрами в атмосфере. Скорость этих ветров может достигать примерно 3 километров в секунду.

Об этом сообщает портал Phys.

Отметим, что, когда к планете приблизился аппарат «Кассини», ученые выяснили, что скорость вращения планеты изменилась.

Как рассказал Нахид Чоудхури, один из авторов нового исследования, скорость вращения планеты не меняется быстро. Экспертам удалось выявить движущую силу, которая находится в верхних слоях атмосферы.

То, что сияния генерируются именно процессами в верхних слоях атмосферы, подтвердил и ученый Том Сталлард.

Ранее Курсор сообщал, что астрономы обнаружили первую черную дыру, которая передвигается.

Кроме того, мы писали, что ученые нашли экзопланету, похожую на Землю строением атмосферы.

Еще напомним, что ученые предположили, что умирающие звезды могут порождать новые планеты.

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