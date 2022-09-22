Октябрь «озолотит» эти знаки Зодиака — астролог

Астролог рассказал, кому октябрь 2022 года принесет настоящие золотые горы.

Об этом пишет УНИАН.

Близнецы

У вас будет какое-то серьезное подписание документов, которое принесет богатство. Это может быть выгодная сделка, покупка, продажа, открытие своего дела и подобное. Даже если вы только начинаете заниматься бизнесом, звезды пророчат вам светлое будущее и высокие доходы. А в ближайшей перспективе ощутимые доходы придут в октябре.

Скорпион

Вас ждут премии, социальные выплаты, надбавка к зарплате или те, кто занимал деньги, вернут долг.

Эксперты утверждают, что приход средств будет неожиданным и единоразовым, но очень порадует Скорпионов и закроет некоторые их потребности.

Стрелец

Уроженцев этого знака Зодиака ждет помощь со стороны. Это может быть как богатый покровитель, который оплатит вам дорогую покупку или купит билеты в отпуск, так и родственники, которые захотят поддержать финансово. Не отказывайтесь от помощи и принимайте ее с благодарностью, чтобы не обидеть благодетеля.