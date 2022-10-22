Онколог перечислил эмоции, которые могут спровоцировать рак

Онкологические заболевания могут возникать в результате воздействия самых разных факторов. К их числу специалисты также относят разнообразные психотипы людей, то, как они относятся к жизни и реагируют на те или иные ситуации.

Онколог Иван Карасев рассказал о том, что люди, которые испытывают чаще негативные эмоции и заостряют на них внимание, рак диагностируют в несколько раз чаще.

Об этом сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

Несмотря на то, что и сегодня причины возникновения раковых клеток не установлены, риск их развития повышается в результате хронического воспалительного процесса и стресса, генетической предрасположенности, неправильного питания и прочего. Также спровоцировать возникновение заболевания может страх рака. Именно поэтому некоторые люди регулярно обследуют свой организм на наличие раковых клеток.

Онколог говорит о том, что нет никакого смысла бояться появления онкологии. страх может провоцировать выделение в организме нейромедиаторов или же специальных гормонов, которые при попадании в общий кровоток становятся причиной нарушения функционирования организма. В результате это может стать причиной развития рака в дальнейшем.

Врач также уверен в том, что люди, которые регулярно испытывают положительные эмоции и не заостряют свое внимание на негативе, меньше подвержены риску возникновения онкологических заболеваний. Рак чаще находят в агрессивных и неудовлетворенных жизнью или определенными обстоятельствами людей. Поэтому нужно стараться как можно меньше нервничать, не переживать и грустить по пустякам, а также в любой неприятной ситуации искать исключительно положительные стороны, ведь от этого напрямую зависит состояние здоровья.

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