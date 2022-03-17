ООН: за последние сутки более 100 тыс. украинских беженцев покинули страну

По данным Международной организации по миграции ООН, по состоянию на вчерашний день страну покинули 162 000 граждан третьих стран.

Число беженцев, покинувших Украину после вторжения россии*, выросло более чем на 100 000 человек за последние 24 часа, сообщает сегодня Организация Объединенных Наций.

Агентство ООН по делам беженцев сообщает, что 3 169 897 украинцев выехали через границу с начала войны 24 февраля, что на 106 802 человека больше, чем вчера.

«Более трех миллионов человек бежали из страны, в подавляющем большинстве женщины, дети и пожилые люди, которые оставили свои дома и членов семьи, не зная, что их ждет», — говорится в сообщении агентства.

«Час за часом, минута за минутой люди бегут от ужасающей реальности насилия в Украине. Если конфликт не прекратится, этот душераздирающий кризис будет нарастать. Нам нужен мир, сейчас».

По данным ООН, более двух миллионов человек, все еще находящихся в пределах Украины, также покинули свои дома.

Курсор ранее писал, что Украина освободила из российского плена похищенного мэра Мелитополя. Украинские спецслужбы в ходе спецоперации смогли освободить похищенного и вывезенного в Луганск мэра Мелитополя — Ивана Федорова. В днр его собирались судить за якобы спонсирование «Правого сектора».

Кроме того, путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной. В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!