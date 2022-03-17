ООН: за последние сутки более 100 тыс. украинских беженцев покинули страну

Число беженцев, покинувших Украину после вторжения россии*, выросло более чем на 100 000 человек за последние 24 часа, сообщает сегодня Организация Объединенных Наций.
Агентство ООН по делам беженцев сообщает, что 3 169 897 украинцев выехали через границу с начала войны 24 февраля, что на 106 802 человека больше, чем вчера.
«Более трех миллионов человек бежали из страны, в подавляющем большинстве женщины, дети и пожилые люди, которые оставили свои дома и членов семьи, не зная, что их ждет», — говорится в сообщении агентства.
«Час за часом, минута за минутой люди бегут от ужасающей реальности насилия в Украине. Если конфликт не прекратится, этот душераздирающий кризис будет нарастать. Нам нужен мир, сейчас».
По данным ООН, более двух миллионов человек, все еще находящихся в пределах Украины, также покинули свои дома.
Курсор ранее писал, что Украина освободила из российского плена похищенного мэра Мелитополя. Украинские спецслужбы в ходе спецоперации смогли освободить похищенного и вывезенного в Луганск мэра Мелитополя — Ивана Федорова. В днр его собирались судить за якобы спонсирование «Правого сектора».
Кроме того, путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной. В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!