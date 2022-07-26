Опасно для здоровья: что нельзя делать сразу после еды

Медики перечислили занятия, от которых стоит отказаться сразу после приема пищи, чтобы не навредить состоянию здоровья.

Многие люди даже не подозревают о том, что обычные действия, которые они совершают после приема пищи, могут привести к опасным последствиям для здоровья. Медики рассказали, от чего следует отказаться.

Об этом сообщает издание Timesnownews.

Эксперты не рекомендуют после сытного обеда или ужина принимать ванну или душ, а также заниматься плаванием, хотя бы 30-40 минут. Дело в том, что водные процедуры могут помешать нормальному пищеварению.

Также не стоит после приема пищи бежать курить. Эта вредная привычка связывает кислород, который необходим для правильной работы пищеварительной системы, поэтому тело поглощает больше канцерогенных веществ. Ученые говорят, что даже одна сигарета после еды опасная для здоровья, потому что увеличивает риск развития серьезных заболеваний, в том числе онкологии.

Многие люди после трапезы устраивают чаепитие, и это также большая ошибка. Медики говорят, что употребление чая может помешать организму поглощать из продуктов такой минерал как железо. Лучше сделать паузу на 30-40 минут.

«Курсор» писал ранее, что люди неправильно принимают пищу, руководствуясь правилами этикета. Есть необходимо с открытым ртом и руками. По крайней мере, в этом уверен ученый из Оксфордского университета.