Британский ученый рассказал, как нужно правильно принимать пищу

Эксперт уверен, что нужно забыть обо всех правилах приличия. Они, по его словам, только мешают наслаждаться пищей.

Люди неправильно принимают пищу, руководствуясь правилами этикета. Есть необходимо с открытым ртом и руками. По крайней мере, в этом уверен ученый из Оксфордского университета Чарльз Спенс.

О своей теории он рассказал Daily Mail.

Спенс возглавляет группу ученых, который изучают зрение, слух, обоняние и осязание человека.

«Неприличный» способ потребление пищи поможет, по словам эксперта, освободить больше летучих органических соединений из еды, что улучшит восприятие пищи.

Звуки также играют важную роль. Звук хрустящих чипсов может сделать их более вкусными. Это касается и яблок и любой другой хрустящей еды.

Что касается тактильного контакта, то он также может улучшить восприятие вкуса еды, так как человек лучше представляет продукт, когда его касается или вовсе держит в руке.

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