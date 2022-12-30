Операция ЦАХАЛа в Шхеме: подробности задержания террориста из «Логова львов»

19-летний египтянин, причастный к деятельности группировки «Логово львов» пытался забаррикадироваться и отстреливаться, но был задержан силами ЦАХАЛа.

В пятницу утром объединенные силы ЦАХАЛа и ШАБАКа задержали египтянина, разыскиваемого по подозрению в террористической деятельности в Касбе Наблуса.

Террорист 19-летний Ахмед Мазри, активист группы «Логово львов», служил помощником Ибрахима Наволси, одного из лидеров террористической организации, который был убит в перестрелке с силами безопасности.

По информации представителей ШАБАК и ЦАХАЛа, когда солдаты прибыли к зданию, где находился разыскиваемый, он убежал из здания и «забаррикадировался с оружием в другом помещении, где находились посторонние лица». Солдаты ворвались в здание, арестовали разыскиваемого и задержали его. У него изъяли оружие и патроны.

«В ходе операции по задержанию боевиков по силам ЦАХАЛа стреляли бутылками с зажигательной смесью, камнями и взрывчаткой, а военные ответили вооруженным террористам, зафиксировав факт попадания», — заявил представитель ЦАХАЛа.

«Египтянина арестовали и вместе с изъятым оружием передали в Службу общей безопасности для расследования». Пострадавших среди служб безопасности нет.

Ранее Курсор писал, что убит высокопоставленный член террористической группировки «Логово львов».

Также мы сообщали, что террористическая группировка Логово льва угрожала Израилю.