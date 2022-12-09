«Пришло время мести»: террористическая группировка Логово льва пригрозила Израилю

Террористическая организация «Логово льва» посетила митинг в честь Вади аль-Ху — ликвидированного главаря группировки — и сделала заявление, адресованное Израилю.

«Спустя 40 дней после падения нашего лидера мы заявляем, что молчание скорби закончилось, и пришло время мести», — говорится на их официальном канале в Телеграме.

Напомним, что в конце октября израильские силы безопасности взорвали оружейную мастерскую и убили лидера группировки «Логова льва» во время рейда в Шхеме.