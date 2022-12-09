«Пришло время мести»: террористическая группировка Логово льва пригрозила Израилю

Террористическая организация «Логово льва» посетила митинг в честь Вади аль-Ху — ликвидированного главаря группировки — и сделала заявление, адресованное Израилю.
«Спустя 40 дней после падения нашего лидера мы заявляем, что молчание скорби закончилось, и пришло время мести», — говорится на их официальном канале в Телеграме.
Напомним, что в конце октября израильские силы безопасности взорвали оружейную мастерскую и убили лидера группировки «Логова льва» во время рейда в Шхеме.
Военные заявили, что их войска вошли в Шхем, чтобы нацелиться на штаб-квартиру и «площадку по производству взрывчатых веществ» «Логова льва» — группы, обвиняемой в совершении многочисленных нападений на израильтян в последние месяцы и планировании других атак, которые были сорваны в последнюю минуту.
Солдаты окружили дом Вади аль-Ху, лидера «Логова льва», и впоследствии ликвидировали террориста.
«Солдаты были размещены по всему городу Шхем с различными оперативными средствами, включая снайперские силы и управляемые с плеча ракеты», — говорилось в заявлении ЦАХАЛа.
Кроме Аль-Ху, в конце октября погиб еще один главарь «Логова» — Тамер аль-Килани. Он умер в результате взрыва мотоцикла на улице Шхема в воскресенье, что, по словам террористов, было целенаправленным «убийством, организованным Израилем».
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