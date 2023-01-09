От каких продуктов стоит отказаться, если хотите хорошо себя чувствовать и выглядеть: список

Каким продуктам не место в рационе красивого и здорового человека?
Списком поделилась нутрициолог Екатерина Панчук.
Сладкие газированные напитки являться причиной ожирения у множества людей на планете. Но они портят не только фигуру и здоровье, ведь содержат компоненты, которые бьют по внутренним органам.
Зажаренное или копченое мясо содержит множество концерогенов. Такая пища сложно усваивается, нарушает работу внутренних органов и ведет к ускоренному старению. Отдельно стоит сказать про бекон — это один из самых неполезных продуктов на планете. В 100 г подрумяненного бекона содержится более 97 тысяч единиц КПГ, а организм без ущерба может переработать примерно 15 тысяч в день.
Салями и другая сырокопченая колбаса с высокой жирностью. Эксперты говорит, что кроме очевидных жира и соли, разного рода колбасу не стоит есть из-за добавленных в фарш нитратов. Их туда добавляют, чтобы к мясу не привязалась инфекция, например клостридии (ботулизм).
Чипсы содержат в больших количествах соль, сахар, жир, муку, крахмал, массу любых усилителей вкуса, ароматизаторов, эмульгаторов. Это углеводы быстрого усвоения, высокий гликемический индекс, высокая гликемическая нагрузка и, соответственно, повышенный уровень инсулина, не сулящий ничего хорошего.
Йогурты с добавками, которые продаются в магазинах и позиционируются как здоровый перекус. В них очень много сахара: по сути это такой же десерт, как мороженое и пирожные.
Соевый соус содержит огромное количество соли и часто красители.
Сырный соус содержит соль, жир, конечные продукты гликирования (КПГ). Сыр сам по себе нормальный продукт, разумеется, в небольших количествах. Но плавленый сыр – это зачастую сплошная «химия».
Маргарин — соль, КПГ и жир. Пользы в этом продукте никакой.
Белый хлеб содержит простые углеводы и очень калориен. В общем, ничего хорошего и полезного.
Консервированные фрукты — это сахар и консерванты, являющиеся плохой заменой сезонным фруктам.
Алкогольные коктейли и пиво нарушают работу органов и приводят к сбою метаболизма. Эти напитки очень калорийны, а в коктейлях многовато сахара, что еще более вредно.
Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.