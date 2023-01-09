От каких продуктов стоит отказаться, если хотите хорошо себя чувствовать и выглядеть: список

Каким продуктам не место в рационе красивого и здорового человека?

Списком поделилась нутрициолог Екатерина Панчук.

Сладкие газированные напитки являться причиной ожирения у множества людей на планете. Но они портят не только фигуру и здоровье, ведь содержат компоненты, которые бьют по внутренним органам.

Зажаренное или копченое мясо содержит множество концерогенов. Такая пища сложно усваивается, нарушает работу внутренних органов и ведет к ускоренному старению. Отдельно стоит сказать про бекон — это один из самых неполезных продуктов на планете. В 100 г подрумяненного бекона содержится более 97 тысяч единиц КПГ, а организм без ущерба может переработать примерно 15 тысяч в день.

Салями и другая сырокопченая колбаса с высокой жирностью. Эксперты говорит, что кроме очевидных жира и соли, разного рода колбасу не стоит есть из-за добавленных в фарш нитратов. Их туда добавляют, чтобы к мясу не привязалась инфекция, например клостридии (ботулизм).

Чипсы содержат в больших количествах соль, сахар, жир, муку, крахмал, массу любых усилителей вкуса, ароматизаторов, эмульгаторов. Это углеводы быстрого усвоения, высокий гликемический индекс, высокая гликемическая нагрузка и, соответственно, повышенный уровень инсулина, не сулящий ничего хорошего.