От какого популярного продукта нужно отказаться при кашле и простуде

Вы когда-нибудь задумывались, почему кашель усиливается после употребления сладкого?

Любой горячий напиток приносит некоторое облегчение при простуде и кажется, что он помогает контролировать кашель, но когда вы съедаете один кусочек сладкого, то снова начинаете кашлять.

Health Shots проконсультировались с доктором Нихилом Моди, консультантом по респираторной и реаниматологической медицине больницы Indraprastha Apollo Hospitals в Дели, чтобы узнать больше о связи между сахаром и кашлем.

Моди сказал, что кашель является жизненно важным «защитным рефлексом, который вызывается как механическими, так и химическими раздражителями», куда также входит сахар. Когда вы едите много сахара, он может подавлять иммунную систему, особенно при борьбе с вирусными инфекциями.

Могут ли сладкие фрукты усиливать кашель?

Что касается фруктов, которых следует избегать при кашле и простуде, он предложил воздержаться от употребления фруктов, хранящихся в холодильнике. Он объяснил, что холодные фрукты могут усугубить и без того тяжелое состояние, если вы заболели кашлем и простудой.

Теперь, когда вы знаете, что нельзя баловаться сладостями, если у вас кашель и простуда, у вас также должен быть список средств, которые помогут вам избавиться от кашля и простуды. Вот некоторые средства, предложенные Моди:

1. Не допускайте обезвоживания

Вода, сок, прозрачный бульон или теплая лимонная вода с медом помогают уменьшить заложенность носа и предотвратить обезвоживание.

2. Отдыхайте

Не напрягайтесь, когда вы нездоровы. Отдохните немного, так как телу нужен отдых для восстановления.

3. Успокоить боль в горле

Полоскание соленой водой может временно облегчить боль или першение в горле, поэтому добавьте от одной четверти до половины чайной ложки соли на 8 унций теплой воды и начните полоскать горло.

4. Пейте теплые жидкости

Теплые жидкости, такие как куриный бульон или чай, могут успокаивать и уменьшать застойные явления, увеличивая выделение слизи.

5. Добавьте влаги в воздух

Установите в доме увлажнитель, чтобы добавить влаги в воздух.

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