Озвучены 5 французских советов для безупречной кожи

Помимо хорошего вина, изысканной кухни и непревзойденной моды, Франция — это место, которое излучает красоту во всех ее проявлениях.

Озвучены правила, которые помогут вашей коже сиять, как у парижанок.

Медпортал Health Shots попросил косметологов доктора Дебеши и доктора Прерну Сикку помочь составить топ французских советов.

1. Меньше значит больше

По словам доктора Сикки, французская косметика не такая агрессивная, как американская или корейская. Француженки любят принимать несовершенства и сохранять естественность своей кожи, заботясь о ней.

Типичная французская процедура ухода за кожей проста и минималистична. Они не переусердствуют и не модифицируют ее часто. Французская бьюти-рутина принимает несовершенства и отдает предпочтение долгосрочным результатам, а не быстрому наслаждению, утверждает доктор Дебеши.

2. Очищение, тоник, увлажнение

Очищающее средство, тоник и увлажняющий крем — это известный многим способ ухода за кожей. Хотя француженки следуют этому вековому правилу, они делают это немного по-другому. Доктор Дебеши сказала, что их отличает базовая формула и тип продукта, который им обычно нравится. Вместо жестких очищающих гелей и модных «кислотных тоников» французы предпочитают мягкие и увлажняющие составы. Они балуют свою кожу так же нежно, как ребенка».

Сикка подчеркнула, что французская косметика сосредоточена на долгосрочных преимуществах, а не на мгновенных результатах. Вот пошаговое руководство по типичной французской процедуре ухода за кожей:

Шаг 1: Мицеллярная вода для снятия макияжа

Шаг 2: Очищающее средство на основе молока

Шаг 3: Тонер

После очищения наносится тоник, который успокаивает кожу.

Шаг 4: Увлажняющий крем

3. Маски для лица обязательны

Маски для лица представляют собой невероятно тонкие листы, пропитанные сывороткой и другими ингредиентами для ухода за кожей. Они обязательны в вашей рутине, если вы хотите следовать французской рутине ухода за кожей!

4. Не забудьте солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем — это единственная инвестиция, которая имеет большое значение, когда речь идет об уходе за кожей. Он защищает от вредных ультрафиолетовых лучей, которые могут подвергнуть вашу кожу риску развития рака.

5. Косметические процедуры

Как бы мы ни любили использовать естественные способы получения идеальной, красивой кожи, косметические процедуры также работают. Доктор Сикка утверждает, что француженки любят вкладывать средства в косметические процедуры и раз в месяц ходят на процедуры в клинике.

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