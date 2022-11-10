Озвучены 7 естественных способов детоксикации организма

Приготовьтесь вывести все токсины из организма с помощью этих естественных способов, предложенных экспертом.

В вашем теле есть такие органы, как печень и почки, которые являются естественной системой детоксикации. Соблюдая здоровую сбалансированную диету, богатую антиоксидантами, можно улучшить собственную естественную систему детоксикации и защитить организм от вредных заболеваний.

Диетолог поделился с HealthShots следующими советами, которые помогут вам очистить организм от токсинов:

1. Исключите сладкие продукты

Регулярное употребление сладких продуктов может помешать детоксикации организма, нанося вред печени и почкам.

2. Избегайте алкоголя

Знаете ли вы, что алкоголь может саботировать нормальное функционирование вашей печени? Исследование StatPearls показало, что чрезмерное употребление алкоголя может вызвать накопление жира в организме и привести к воспалению. Все это может привести к нарушению функции печени. Хотя воздержание было бы лучшим вариантом, ограничение употребления алкоголя также может в определенной степени помочь.

3. Ограничьте потребление кофеина

Любителям кофе это не понравится, но кофеин вреден для организма! Исследования показали, что кофе содержит большое количество кофеина, который может мешать естественному процессу детоксикации.

4. Регулярно занимайтесь спортом

Само собой разумеется, что регулярные физические упражнения полезны для вашего здоровья. Фактически, исследования показали, что физические упражнения снижают риск ряда заболеваний, включая болезни сердца, гипертонию, диабет и т. д.

5. Избегайте упакованных товаров

В упакованных продуктах много консервантов, которые могут нарушить естественные процессы в организме. Они также богаты добавленным сахаром и искусственными ароматизаторами, которые не так хороши для вашего тела, если вы хотите избавиться от токсинов.

6. Пейте воду

Исследование в области клинической, косметической и исследовательской дерматологии показало, что питьевая вода помогает пищеварению и усвоению питательных веществ.

7. Ешьте фрукты и овощи

Один из лучших способов детоксикации организма — правильное питание. Можно есть продукты, богатые витаминами и минералами, которые помогают очистить организм и избавиться от токсинов.

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