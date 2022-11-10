С начала года смертность от COVID-19 снизилась на 90%

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис, передает CBS.

За прошедшую неделю ВОЗ зафиксировала чуть более 9400 смертей во всем мире. «Мы прошли долгий путь, и это определенно повод для оптимизма. Но мы продолжаем призывать все правительства, общины и людей оставаться бдительными», — сказал Гебреис.

При этом он отметил, что новые штампы болезни продолжают распространяться.

Отметим, что с 31 октября по 6 ноября количество новых зарегистрированных случаев коронавируса составило 2,1 миллиона, что на 15% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Число новых смертей за неделю уменьшилось на 10%.

Ранее мы рассказывали о том, может ли кофе защитить от заражения COVID-19.

Также «Курсор» сообщал о том, что Министерства Израиля предъявляют иск фирмам за некачественные маски от COVID.