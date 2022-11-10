С начала года смертность от COVID-19 снизилась на 90%

13:00, Сегодня
Общество
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Фото: pixabay.com

Если в феврале еженедельное количество смертей превышало 75 тысяч, то за прошедшую неделю ВОЗ зафиксировала чуть более 9400 смертей во всем мире.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что еженедельное количество смертей от COVID-19 уменьшилось на 90%, считая с начала года.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис, передает CBS.

За прошедшую неделю ВОЗ зафиксировала чуть более 9400 смертей во всем мире. «Мы прошли долгий путь, и это определенно повод для оптимизма. Но мы продолжаем призывать все правительства, общины и людей оставаться бдительными», — сказал Гебреис.

При этом он отметил, что новые штампы болезни продолжают распространяться.

Отметим, что с 31 октября по 6 ноября количество новых зарегистрированных случаев коронавируса составило 2,1 миллиона, что на 15% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Число новых смертей за неделю уменьшилось на 10%.

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