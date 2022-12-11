Озвучены семь советов, чтобы остановить выпадение волос

В то время как неправильный уход за волосами является основной причиной выпадения волос, существует множество дополнительных факторов, которые также могут вызывать эту проблему.

Озвучены несколько советов, которые помогут вам остановить выпадение волос и ускорить их рост.

Компания Health Shots обратилась к доктору Рубену Бхасину, консультанту по дерматологии в международной больнице Санар, чтобы узнать несколько лучших способов остановить или контролировать выпадение волос.

1. Ешьте богатую белком пищу

Количество белка в вашем рационе может влиять на скорость роста ваших волос. В частности, если вы веган или вегетарианец, вам следует следить за потреблением белка. Вам требуется от 1 до 1,6 грамма белка на килограмм веса тела в день. Употребление в пищу фасоли, бобовых, яиц и других продуктов, богатых белком, — это несколько способов удовлетворить ваши ежедневные потребности в белке. Также можно выпить протеиновый коктейль.

2. Борьба с дефицитом витаминов

На рост ваших волос может повлиять недостаток витаминов и минералов, таких как витамины A, B, C, D и E, железо и цинк. Ваш врач может определить, есть ли у вас дефицит витаминов, и может назначить правильные добавки, чтобы остановить выпадение волос. По мнению медицинских работников, прием таких добавок, как биотин форте в сочетании с цинком, витамином Е и другими витаминами, может помочь сохранить здоровье волос.

3. Не мойте голову каждый день

Частое мытье волос может повлиять на их естественную текстуру и блеск, придав им тусклый вид. Вам не нужно мыть голову каждый день, особенно если ваши волосы уже сухие.

4. Массаж головы

Доказано, что регулярный массаж головы улучшает кровообращение, что делает его одним из лучших способов остановить выпадение волос. В дополнение к стимулированию роста волос, он сохраняет ваши волосы здоровыми и помогает уменьшить стресс, который является основной причиной выпадения волос.

5. Проверьте свою прическу

Слишком тугие прически, заплетенные в косы или собранные в хвост, обычно вредят вашим волосам и вызывают их выпадение. Кроме того, избегайте использования агрессивных продуктов, чрезмерного окрашивания волос и утюжка, среди прочего.

6. Изменения в образе жизни

Помимо внешних факторов, выпадению волос способствуют несколько внутренних, в том числе физиологических и психологических. Придерживаясь здорового образа жизни, который включает в себя сбалансированное питание, регулярные физические упражнения и контроль уровня стресса, вы можете относиться к своему телу с уважением, которого оно заслуживает. Чтобы справиться со стрессом, вы даже можете заняться медитацией.

7. Маска для волос из пажитника

Семена пажитника — это крошечные желтые семена с высоким содержанием белков, фолиевой кислоты и витаминов А, С и К, которые необходимы для здоровья волос.

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