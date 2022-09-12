Палестинцы серьезно ранили израильтянина в Иудее и Самарии

12 сентября, в понедельник, на территории Иудеи и Самарии во время драки с палестинцами был серьезно ранен 30-летний израильтянин.

Это произошло в понедельник, 12 сентября, возле поселения Маон в южной части Хевронских холмов. Есть информация, что израильтянина ударили мотыгой по голове.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В службе скорой помощи «Маген Давид Адом» рассказали, что врачи везут пострадавшего в больницу Сорока в Беэр-Шеве для лечения. Сейчас его состояние оценивают как стабильное.

Ранее мы рассказывали, что полицейские задержали двоих подозреваемых в похищении палестинца прямо из скорой помощи в Тайбе. Преступники угрожали фельдшеру оружием.

Также «Курсор» сообщал, что ночь на понедельник, 12 сентября, солдаты ЦАХАЛа, пограничная служба (МАГАВ) и сотрудники ШАБАКа задержали 12 человек на территории Иудеи и Самарии. Их подозревают в терроризме. Аресты не прошли без эксцессов, потому что террористы оказали сопротивление.

Помимо этого, в аэропорту «Бен-Гурион», что в Тель-Авиве, совершил экстренную посадку самолет компании Israir, следовавший из города Тиват в Черногории. На его борту было 160 пассажиров. Видео и другие подробности доступны по ссылке.