Панкреатит: что это такое, симптомы и профилактика

Известно, что это не одно заболевание, а целая группа болезней и синдромов. Панкреатит бывает острым и хроническом, и возникает из-за того, что поджелудочная железа повреждается ферментами.
Об этом сообщает Mayo Clinic.
Преимущественно у людей диагностируется острая форма внезапно появляющегося панкреатита. При тяжелых случаях человек может столкнуться с почечной и легочной недостаточностью, являющимися опасными проблемами для здоровья.
Развитие острого панкреатита происходит из-за злоупотребления алкоголем или камней в желчном пузыре. Между хроническим и спиртными напитками тоже есть связь, но также существуют другие факторы:
- курение;
- иммунная система вредит поджелудочной железе (аутоиммунный хронический панкреатит);
- наследственность;
- травмы поджелудочной железы;
- некоторые медицинские препараты (например, метронидазол, меркаптопурин, азатиоприн, месалазин, L-аспарагиназу, вальпроат и изониазид);
- лучевая терапия на органах брюшной полости.
Если у человека острый панкреатит, то он сталкивается с внезапной сильной болью в центре живота, тошнотой, рвотой, диареей, проблемами с пищеварением, температурой 38 градусов по Цельсию, учащенным сердцебиением, пожелтением кожи и глаз. Врач может назначить больному голодную диету. Она предполагает голодание в течение нескольких дней для восстановления поджелудочной железы.
Если воспаление прошло, то после этого разрешается употребление мягкой пищи и со временем возвращение к обычной. Однако, если панкреатит не прошел и человеку по-прежнему больно во время употребления пищи, то возможно применение по совету врача зонда питания. Речь идет о трубке, которую вставляют в желудок и через нее пускают еду.
В случае сильной боли пациенту назначают болеутоляющие. Затем медики начинают бороться с причиной панкреатита:
- если болезнь возникла из-за сужения или закупорки – эксперты устраняют закупорку желчных путей;
- вследствие злоупотребления алкоголем – лечат алкогольную зависимость;
- из-за камней в желчном пузыре – проводят операцию на желчном пузыре;
- чтобы слить жидкость, которая вызвана повреждением поджелудочной или удалением пораженной ткани – хирургическую операцию на поджелудочной железе.
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