Диетологи назвали продукты, которые вредят здоровью кишечника

Поддержание здоровья кишечника является неотъемлемой частью вашего общего благополучия, и важной частью этого является диета.

Есть много продуктов, которые помогут сохранить баланс кишечного микробиома, но есть также много продуктов, которые способны ему навредить.

Диетологи Джоанна Ангман, Дана Эллис Ханнес и Триста Бест выделили четыре продукта, которых следует избегать, если хотите наладить пищеварение: финики, горох, мясо и некоторые виды растительного молока.

Об этом передает SheFinds.com.

Финики

Хотя финики (представляющие собой сухофрукты, которые могут служить более полезной альтернативой конфетам) действительно обладают многими питательными свойствами, Ангман говорит, что они также могут сказаться на здоровье вашего кишечника, если вы едите их в избытке. «Несмотря на то, что они содержат необходимые питательные вещества, в том числе клетчатку и витамин B, людям с чувствительной пищеварительной системой следует соблюдать осторожность при их употреблении», — предупреждает она.

Горох

Если вы всегда ненавидели этот зеленый овощ, теперь у вас есть хороший повод не есть его слишком много. Ангман говорит, что, хотя горох, безусловно, по большей части полезен для здоровья, он может вызывать расстройство желудка. «Горох содержит фруктозу и маннит, которые содержат сахара и алкоголь, которые могут вызвать дискомфорт в желудке, особенно при избыточном употреблении», — говорит она.

Мясо

Если вы действительно хотите контролировать здоровье своего кишечника, возможно, стоит сократить потребление мяса и перейти на растительную диету. «Есть исследования, показывающие, что употребление в пищу белков животного происхождения вредно для здоровья кишечника и нарушает здоровый естественный баланс наших кишечных бактерий (микробиома), — говорит Ханнес. — Это может привести к запорам, газам, спазмам, боли, воспалению и стрессу».

Растительное молоко

Бест говорит, что, хотя «растительное молоко, безусловно, полезно», вы должны быть осторожны. «Некоторые ароматизированные

сорта содержат добавленный сахар, который может быть вреден для кишечника», — предупреждает она.

По этой причине «важно читать этикетку о добавлении сахара в молоке на растительной основе». Бест также подчеркивает важность выбора молока с высоким содержанием клетчатки.