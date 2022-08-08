Персеиды 2022: когда наблюдать самый яркий звездопад года

Самый красивый и зрелищный метеорный поток года 17 июля и продлится до 25 августа. Наиболее ярким звездопад станет в момент своего пика — в ночь на 13 августа.

В 2022 году наиболее отчетливо увидеть Персеиды можно будет в ночь с 12 на 13 августа.

Об этом пишет Обозреватель.

Ученые объясняют, что Персеиды – метеорный поток, который формируется в момент прохождения Землей огромного шлейфа пыли и обломков кометы Свифта-Туттля. Длина этого шлейфа достигает многих миллиардов километров.

Сама комета Свифта-Туттля приближается к нашей планете один раз в 133 года (в предыдущий раз – в 1992 году). Ее фрагменты попадают в атмосферу Земли и в результате загораются – это явление и называют звездопадом. Радиант Персеид находится в созвездии Персея – отсюда и наименование метеорного потока.

При этом ученые отмечают, что в 2022 году складываются не лучшие условия для наблюдения, поскольку пик метеорного потока выпадает на полнолуние – свет Луны будет засвечивать ночное небо.

Лучше всего Персеиды наблюдать в безоблачную ночь в местах, отдаленных от больших городов, где отсутствует искусственное освещение.

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