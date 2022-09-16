Первые симптомы онкологии, которые игнорируют большинство людей

15:02, Сегодня
Общество
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Фото: canva.com

Наше тело создано, чтобы давать нам идеальную обратную связь, говорят эксперты. Иногда различные неочевидные симптомы могут быть причиной других, более серьезных заболеваний.

Медики составили чек-лист симптомов и изменений в организме, которые должны вас насторожить.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Продолжительный кашель может означать рак легких или другие респираторные заболевания. Важно обратиться к врачу, если это сопровождается другими симптомами:

Нарушение дыхания.

Потеря веса

Кровохарканье

Сыпь. Как правило, кожная сыпь не связана с раком, но определенно существует связь между ней и мутацией клетки.

Рак матки вызывает зуд половых органов.

Рак головного мозга может вызвать зуд в носу.

Бородавки, бородавки и наросты могут означать рак кожи или груди. Кроме того, могут появиться такие симптомы, как раздражение или сыпь.

Нарушения частоты стула косвенно являются симптомом рака толстой кишки. Когда вам следует обратиться к врачу?

Если вы обнаружили кровь в стуле.

Если вы страдаете запором или частой диареей.

Частое мочеиспускание может указывать не только на воспаление почек, но и на рак, что обычно связано с другими симптомами:

Боль в почках.

Повышенное артериальное давление.

Хроническое воспаление.

Быстрое похудание

Внезапная и безоговорочная потеря веса может быть признаком рака желудка. Ученые пока не установили прямой связи между этими двумя факторами, но есть и другие симптомы, которые могут возникнуть, например:

Неспособность переваривать мясо.

Быстрое насыщение, несмотря на небольшое количество съеденной пищи.

Анемия.

Тяжесть в желудке.

Длительная ангина

Длительная ангина может быть связана с раком гортани.

К родственным симптомам также относятся следующие факторы:

Затрудненное дыхание и глотание.

Хриплый голос.

Неприятный запах изо рта.

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Автор материала:
Тали Малкина
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