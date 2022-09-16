Первые симптомы онкологии, которые игнорируют большинство людей

Медики составили чек-лист симптомов и изменений в организме, которые должны вас насторожить.
Об этом пишет Вести-UA.net.
Продолжительный кашель может означать рак легких или другие респираторные заболевания. Важно обратиться к врачу, если это сопровождается другими симптомами:
Нарушение дыхания.
Потеря веса
Кровохарканье
Сыпь. Как правило, кожная сыпь не связана с раком, но определенно существует связь между ней и мутацией клетки.
Рак матки вызывает зуд половых органов.
Рак головного мозга может вызвать зуд в носу.
Бородавки, бородавки и наросты могут означать рак кожи или груди. Кроме того, могут появиться такие симптомы, как раздражение или сыпь.
Нарушения частоты стула косвенно являются симптомом рака толстой кишки. Когда вам следует обратиться к врачу?
Если вы обнаружили кровь в стуле.
Если вы страдаете запором или частой диареей.
Частое мочеиспускание может указывать не только на воспаление почек, но и на рак, что обычно связано с другими симптомами:
Боль в почках.
Повышенное артериальное давление.
Хроническое воспаление.
Быстрое похудание
Внезапная и безоговорочная потеря веса может быть признаком рака желудка. Ученые пока не установили прямой связи между этими двумя факторами, но есть и другие симптомы, которые могут возникнуть, например:
Неспособность переваривать мясо.
Быстрое насыщение, несмотря на небольшое количество съеденной пищи.
Анемия.
Тяжесть в желудке.
Длительная ангина
Длительная ангина может быть связана с раком гортани.
К родственным симптомам также относятся следующие факторы:
Затрудненное дыхание и глотание.
Хриплый голос.
Неприятный запах изо рта.
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