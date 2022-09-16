Первые симптомы онкологии, которые игнорируют большинство людей

Наше тело создано, чтобы давать нам идеальную обратную связь, говорят эксперты. Иногда различные неочевидные симптомы могут быть причиной других, более серьезных заболеваний.

Медики составили чек-лист симптомов и изменений в организме, которые должны вас насторожить.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Продолжительный кашель может означать рак легких или другие респираторные заболевания. Важно обратиться к врачу, если это сопровождается другими симптомами:

Нарушение дыхания.

Потеря веса

Кровохарканье

Сыпь. Как правило, кожная сыпь не связана с раком, но определенно существует связь между ней и мутацией клетки.

Рак матки вызывает зуд половых органов.

Рак головного мозга может вызвать зуд в носу.

Бородавки, бородавки и наросты могут означать рак кожи или груди. Кроме того, могут появиться такие симптомы, как раздражение или сыпь.

Нарушения частоты стула косвенно являются симптомом рака толстой кишки. Когда вам следует обратиться к врачу?

Если вы обнаружили кровь в стуле.

Если вы страдаете запором или частой диареей.

Частое мочеиспускание может указывать не только на воспаление почек, но и на рак, что обычно связано с другими симптомами:

Боль в почках.

Повышенное артериальное давление.

Хроническое воспаление.

Быстрое похудание

Внезапная и безоговорочная потеря веса может быть признаком рака желудка. Ученые пока не установили прямой связи между этими двумя факторами, но есть и другие симптомы, которые могут возникнуть, например:

Неспособность переваривать мясо.

Быстрое насыщение, несмотря на небольшое количество съеденной пищи.

Анемия.

Тяжесть в желудке.

Длительная ангина

Длительная ангина может быть связана с раком гортани.

К родственным симптомам также относятся следующие факторы:

Затрудненное дыхание и глотание.

Хриплый голос.

Неприятный запах изо рта.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.

Также «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.