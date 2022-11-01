Плюсы и минусы перехода на веганскую диету

Переход на полностью растительную диету может помочь вам похудеть и улучшить здоровье кишечника, но также может подвергнуть вас риску дефицита питательных веществ.

Веганы придерживаются растительной диеты и избегают всех продуктов животного происхождения, включая мясо, птицу, рыбу, моллюсков, молочные продукты, яйца и мед. Многие люди также избегают покупать продукты животного происхождения (например, кожу рептилий). Веганство в целом выступает против любой формы эксплуатации животных, включая использование животных для развлечения и тестирования продуктов. Ингредиенты животного происхождения, такие как желатин, альбумин, казеин, кармин и пепсин, можно найти в зефире, желейных леденцах, жевательной резинке и так далее. Следовательно, важно внимательно читать этикетки на продуктах при совершении покупок.

Конечно, у веганства есть преимущества и недостатки. Принятие веганского образа жизни требует тщательного планирования и осознания того, что вы вкладываете в свое тело.

Плюсы веганской диеты

Вот преимущества веганской диеты:

1. Вы получаете больше клетчатки

Это одно из самых заметных изменений в питании, которое вы заметите. Мясо лишено клетчатки. Растения, с другой стороны, богаты этим питательным веществом, поэтому употребление меньшего количества мяса и большего количества киноа, черных бобов, нута и эдамаме значительно увеличивает потребление клетчатки. Пищевые волокна необходимы для здоровья сердца и кишечника, а также для контроля уровня сахара в крови и контроля веса.

2. Снижает риск сердечных заболеваний

Когда мы едим больше растительной пищи и меньше продуктов животного происхождения, это снижает риск инсульта, сердечного приступа и других заболеваний, связанных с сердцем. Это связано с тем, что люди, питающиеся растительной пищей, потребляют больше фруктов и овощей, клетчатки и полиненасыщенных жиров, потребляя меньше насыщенных жиров, которые являются диетическими факторами, поддерживающими здоровье сердца.

3. Отлично подходит для похудения

Исключение мяса, молочных продуктов и других продуктов животного происхождения может помочь вам похудеть и снизить уровень холестерина, поскольку они содержат больше жира и калорий, чем растительная пища.

Минусы веганской диеты

Вот недостатки веганской диеты:

1. Вам может не хватать энергии

Веганская диета характеризуется дефицитом йода и холина. Йод необходим для здоровья щитовидной железы, которая регулирует энергию, обмен веществ и настроение. Холин помогает вашему мозгу, влияя на вашу память и настроение. Тем не менее такие овощи, как брокколи, брюссельская капуста и сладкий картофель, могут содержать холин, а йод можно получить из обогащенной (йодированной) поваренной соли.

Растительная пища низкокалорийна, веганская диета может вызвать усталость, если вы не едите достаточно, чтобы поддерживать уровень умственной и физической энергии.

2. Вы можете раздуться

Клетчатка сопротивляется пищеварению, когда мы ее едим. Мы не можем переваривать клетчатку и вместо этого должны полагаться на кишечную микробиоту в нашем желудочно-кишечном тракте. В конечном итоге клетчатка попадает в толстую кишку, где ферментируется, высвобождая короткоцепочечные жирные кислоты и газы. Это вызывает вздутие живота. Все страдают по-разному. Пейте много воды и лишь постепенно увеличивайте потребление клетчатки.

3. Может столкнуться с дефицитом витаминов и минералов

Веганство может вызвать анемию, гормональные сбои, дефицит витамина B12 и депрессию из-за недостатка омега-3 жирных кислот. Вот почему так важно потреблять разнообразные белки, витамины B12 и D, железо, кальций, йод, цинк и омега-3 жирные кислоты.

Обогащенные злаки, растительное молоко, тофу и пищевые дрожжи содержат некоторые из этих питательных веществ. Железо и кальций содержатся в бобовых и темных листовых овощах, а тофу содержит белок, кальций и цинк. Наконец, грецкие орехи, масло канолы, соевые продукты и молотое льняное семя содержат омега-3 жирные кислоты, такие как ДГК и АЛК.

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