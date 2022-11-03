Под Антарктидой обнаружена огромная река

Новое исследование показало, что река длиннее Темзы в Англии протекает под антарктическим ледяным щитом, осушая площадь размером с Францию ​​и Германию вместе взятые. Эта подледная река была обнаружена с помощью ледолазного радара, установленного на самолете. В ходе серии аэрофотосъемок исследователи обнаружили речную систему, извивающуюся на 460 км и впадающую в море Уэдделла.

Работа ученых была опубликована в журнале Nature Geoscience.

«Когда мы впервые обнаружили озера под антарктическим льдом пару десятилетий назад, мы думали, что они изолированы друг от друга. Теперь мы начинаем понимать, что там внизу есть целые системы, связанные между собой обширными речными сетями, какими они могли бы быть, если бы на их вершинах не было тысяч метров льда», — говорит в своем заявлении соавтор исследования Мартин Зигерт, гляциолог из Института Грэнтэма в Имперском колледже Лондона.

По словам ученого, регион, осушенный системой, может поднять глобальный уровень моря на 4,3 метр, если все это растает. Это таяние не произойдет сразу, но существует большая неопределенность в отношении того, как лед будет реагировать на нагревание планеты.

«Все это может привести к более быстрому, чем ожидалось, отступлению льда, а также к истончению и трещинованию льда, лежащего на вершине антарктической коренной породы», — сообщили исследователи.

«Более тонкий, трещиноватый лед может таять быстрее из-за трения льда о скалу, принося больше воды в подледную речную систему и еще больше ускоряя таяние шельфового ледника. Понимание этой динамики и скорости, с которой, вероятно, произойдет таяние, имеет решающее значение для понимания того, как быстро Антарктида будет терять лед по мере изменения климата», — говорится в заявлении соавтора исследования Кристин Доу, ледникового гидролога из Университета Ватерлоо.

«Из спутниковых измерений мы знаем, какие регионы Антарктиды теряют лед и сколько, но мы не обязательно знаем, почему. Это открытие может быть недостающим звеном в наших моделях. Мы можем сильно недооценивать скорость таяния системы, не принимая во внимание влияние этих речных систем», — сказала она.

Ученые считают, что потепление, например, может привести к тому, что Антарктида станет больше похожей на Гренландию. Поверхность Антарктиды в настоящее время остается в значительной степени замороженной летом, но если она начнет нагреваться достаточно, чтобы таять, то больше воды, вероятно, достигнет основания антарктического ледяного щита через трещины и расщелины. Это таяние, в свою очередь, может вызвать дальнейшее таяние внизу.

Ранее Курсор писал, что в Антарктиде нашли самую старую морскую ДНК. Ученые в ходе исследования получили фрагменты органического материала, так называемого sedaDNA (осадочная древняя ДНК), а также заполучили образцы древних диатомовых водорослей.

Как сообщал Курсор, в связи с глобальным потеплением Восточное Средиземноморье и Ближний Восток нагреваются почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру, и, по прогнозам ученых, к концу ХХІ века температура здесь поднимется на 5 градусов по Цельсию, если не будут предприняты действия, чтобы предотвратить эту тенденцию.

Напомним, что ученые назвали неожиданные последствия глобального потепления. Они считают, что в будущем человечеству придется приложить много усилий для эпидемиологического надзора за самыми опасными с точки зрения биологического разнообразия тропическими регионами.